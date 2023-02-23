Украинцев дурят в супермаркетах, приходится переплачивать: в Госпотребслужбе указали на права покупателя

В Украине в супермаркетах и магазинах часто указывают разную стоимость товара на ценниках и в кассовых аппаратов. В таком случае магазин чаще всего пытается продать по более высокой в цене, в то время как закон – на стороне покупателя.

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Как разъясняют в Госпотребслужбе, покупатель имеет право купить товар по более низкой цене в случаи, если продавец указал сразу два разных ценника (на кассе и прилавке). В ст. 15 закона "О защите прав потребителей" говорится о том, что каждый украинец имеет право получить информацию о товаре, среди которых и цена. В законе также указаны и требования к ценнику:

нужно указывать стоимость каждой единицы товара;

цена должна включать все налоги и дополнительные сборы.

"К сожалению, очень часто случается ситуация, когда потребитель видит одну цену на ценнику определенного товара и собственно рассчитывает оплатить именно такую цену, однако во время расчета на кассе оказывается, что цена на выбранный товар другой, как правило, больше", - отмечают в ведомстве.

Согласно ст. 8 статьи 18 Закона Украины "О защита прав потребителей", если есть неточности, то спор решается в пользу покупателя. Таким образом, расчет должен происходить по той стоимости, которая выгоднее покупателю товара или продукта.

Если же вам отказываются продать товар по цене, которую вы увидели в ценнике, вы имеет право обратиться с жалобой в Госпотребслужбу. Предварительно стоит сохранить чек и сделать фото ценника (цена в чеке и ценника должна быть разной).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в супермаркетах и магазинах специально устанавливают цены, которые при округление сдачи позволяют больше денег оставлять у продавца. В таком случае лучше расплачиваться банковской картой.

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