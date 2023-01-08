Как украинцев дурят на кассах в супермаркетах: названа главная хитрость 

В Украине в супермаркетах и магазинах специально устанавливают цены, которые при округление сдачи позволяют больше денег оставлять у продавца. В таком случае лучше расплачиваться банковской картой.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По правилам округления вам могут отдать не всю сдачу. Сумму менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин, а более 5 копеек – должны "простить" покупателю. Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя.

Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн. Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют.

Если не хотите заплатить лишнее или купить плохой товар – будьте внимательны. Само собой, предусмотреть все варианты обмана очень сложно. Но если вы будете приходить в магазин с четко сформированным списком покупок, обращать внимание на этикетки и в случае чего проверять информацию – обмануть вас будет сложнее, чем если вы зайдете в магазин просто посмотреть и будете покупать все подряд.

Кроме того, часто на кассах и в отделах магазинов с помощью простых махинаций могут показывать неправильный вес. Иногда для этого используют специальные грузики, нити, а в отдельных случаях просто незаметно кладут предметы при взвешивании. Поэтому важно проверять вес на контрольных весах не только на рынках, но и в супермаркетах.

Если у вас есть сомнения, что весы работают правильно – взвесьте один раз свой телефон на тех весах, которым вы доверяете, – позже, взвесив свой телефон на весах продавца, вы сможете проверить, насколько корректно они работают.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит гречки Украине не грозит. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн. А ежегодная потребность в крупе составляет 100-110 тыс. тонн.

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