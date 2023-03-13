Украинцев дурят в супермаркетах: из-за чего переплачиваем и как продают просрочку

В Украине в супермаркетах указывают разные цены в торговых залах и при оплате товара. Кроме того, продавцы подменивают срок годности продуктов и пытаются "реанимировать" просрочку.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, по закону украинец имеет право купить товар по той цене, которая указана на прилавке. Поэтому если на кассе называют другую цену, покупатель имеет право потребовать продать товар по цене из торгового зала.

Какие схемы используют с ценами:

товар взвешивают с тарой. В таком случае украинцам приходится платить, например, не только за деликатес, но и за пластиковую тару стоимостью деликатеса. Покупатель имеет право потребовать взвесить товар без учета веса тары.

используют лживые скидки и акции. Часто для манипуляции покупателям "акционные товары" продаются по цене, которая не отличается от обычной либо даже выше.

Кроме того, продукцию, срок годности которой истек, продают со скидкой. Такие действия запрещены законодательством. Также скрывают реальные сроки годности. Иногда магазин наклеивает дополнительные стики с обновленным сроком годности. В таком случае стоит обращать внимания на ту дату, которая указана на оригинальном ценнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит гречки Украине не грозит. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн. А ежегодная потребность в крупе составляет 100-110 тыс. тонн.

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