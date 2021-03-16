Украинцам задержат больничные и декретные выплаты

Фонд социального страхования Украины заявил о задержках больничных и декретных выплат.

"Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно быстрее, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования", – говорится на сайте фонда.

В частности, задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд гривен. Кроме того, не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн гривен. Их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

"В ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя, вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством. Однако сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат", – сообщили представители Фонд социального страхования.

Задолженность была накоплена из-за пандемии коронавируса – существенно выросли расходы по больничным, также на фонд было возложено финансирование самоизоляции работников, страховые выплаты медикам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги (данные на начало ноября). При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.