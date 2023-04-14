Украинцам выдают фальшивые доллары: какие купюры подделывают чаще всего

Среди всех иностранных валют в Украине чаще всего обнаруживают доллары США – на их долю в 2022 году пришлось 91% всех подделок денег других государств. При чем чаще всего мошенники подделывали купюры больших номиналов.

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: самой популярной среди фальшивомонетчиков является купюра в 100 долларов – 76% от общего количества изъятых поддельных банкнот.

На втором месте – 50 долларов. Их подделывали в 23% случаев.

Гривню подделывают тоже

Среди гривни в 2022 году чаще всего подделывали купюры старого образа (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. Также часто подделывают:

200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;

100 грн – 8 и 2%.

Куда обращаться, если получили фальшивку

Как рассказали в Нацбанке, в случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот украинцы могут обращаться в банки. Те передадут подозрительные банкноты регулятору – для проведения исследований.

"По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются собственнику", – отметили в НБУ.

Деньги за подделки не возвращают

В то же время в регуляторе подчеркнули: поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие фактически легитимизирует фальшивки.

"Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности. Все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований", – рассказали там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из киевских отделений Райффайзен Банка клиенту выдали фальшивые 20 евро, что привело к задержанию его полицией в Германии. В банке уже пожаловались, что это ударило по его репутации и начали разбирательство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!