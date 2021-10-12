Украинцам урежут реальный размер зарплат: какое решение принял Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Раду проект бюджета на 2022 год, который предусматривает рост минимальных зарплат всего на 3% (на 200 грн до 6700 грн), а рост цен на 8%. В результате реальный размер минималки (то, что можно купить за полученные деньги) значительно снизится.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Глава правительства поясняет свое решение желанием не допустить резкой инфляции. Однако, на самом деле, как видно на графике, после резкого повышения минималки в 2017-м инфляция изменилась незначительно.

А вот результат для бюджетов городов и страны были очень существенными. Вот, к чему привело повышение минималки с 1600 до 3200 грн в январе 2017-го:

на 38% выросли поступления в местный бюджет;

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на 23% выросли поступления в государственный бюджет;

экономика страны дополнительно получила 0,5% ВВП прироста;

бюджет Пенсионного фонда получил на 51 млрд грн больше;

расходы на повышения минимальной зарплаты бюджетникам компенсировались.

Фактически реальный размер зарплат урезают на фоне энергетического кризиса, почти трехкратного подорожания газа для промышленности. А это в свою очередь приводит к росту себестоимости на абсолютное большинство товаров и услуг.

OBOZREVATEL спросил у премьера, почему при такой инфляции, в то время как в странах Европы наоборот повышают зарплаты, украинцам прибавят всего 200 грн. Ответ Шмыгаля – чтобы не раскрутить инфляцию. Проще говоря, чтобы цены не росли, нужно сдерживать спрос, то есть платежеспособность украинцев. Чем больше покупают, тем выше цены и наоборот.

"Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату – это довольно большой ресурс, который будет иметь большое влияние на монетарную политику. Это может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции. Поэтому здесь необходимо держать баланс", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.