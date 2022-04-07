Украинцам упростят трудоустройство в ЕС по профессии: рекомендации Еврокомиссии

Украинские беженцы смогут по упрощенной процедуре подтверждать свою квалификацию. Это позволит трудоустраиваться на квалифицированные работы, в частности медикам.

Об этом говорится в рекомендациях Еврокомиссии, который опубликовали на официальном сайте. Комиссар Тьерри Бретон, отвечающий за внутренний рынок, сказал: "Право на доступ к рынку труда является ключевым аспектом временной защиты. С этой рекомендацией мы делаем важный шаг к тому, чтобы сделать его более эффективным. Это поможет тем, кто бежит от войны, найти значимую работу, а также облегчит их интеграцию. Простой и более согласованный подход к признанию квалификаций позволяет использовать силу солидарности Единого рынка и открывать возможности по всему ЕС для нуждающихся".

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Чтобы поддержать государства-члены в быстром, справедливом и гибком признании квалификаций, Комиссия предприняла ряд действий, в том числе:

Европейский фонд образования создал ресурсный центр по украинским квалификациям, где можно обмениваться информации;

чтобы облегчить преодоление языкового барьера, инструмент электронного перевода, разработанный Комиссией, был адаптирован для удовлетворения спроса на быстрый и надежный перевод с украинского языка (и русского);

введут возможность повторной выдачи дипломов в цифровом формате.

Опыт показывает, что беженцы часто работают ниже своего уровня квалификации и подвергаются риску плохих условий труда. Это особенно касается женщин, которые составляют значительную часть беженцев.

Предоставление простого и быстрого механизма признания квалификаций сильно помогает избежать этого. Рекомендация касается доступа тех, кто бежит от войны, к регулируемым профессиям, к которым относятся медсестры, врачи общей практики и, в зависимости от государства-члена, учителя и педагогический персонал.

С притоком людей, спасающихся от войны, возрастает потребность в этих профессиях, поскольку беженцам нужен доступ к здравоохранению, уходу за детьми и образования.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша в три раза богаче Украины и имеет финансовые возможности содержать беженцев. Кроме того, польские власти не станут требовать от беженцев уезжать из Польши в другие страны ЕС.

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