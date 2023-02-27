Украинцам советуют запасаться водой на случай отключения централизованного снабжения: как это делать
Несмотря на стабилизацию ситуации с энергообеспечением, энергетики предупреждают: отключения света могут вернуться. А на фоне вероятных ракетно-дроновых атак возможны и долговременные блекауты, в результате чего украинцы могут оказаться без централизованного водоснабжения. В таком случае прежде всего следует помнить: употреблять воду из открытых источников нельзя – ее можно использовать только для технических нужд.
Об єтом рассказали в МВД. Там отметили, что для питья же и приготовления пищи воду можно получить из:
- из бюветов;
- обычных или шахтных колодцев;
- в соответсвующих пунктах разлива;
- также можно использовать бутылированную.
Как обеззараживать воду
Как объяснили в МВД, эффективным методом обеззараживания воды является кипячение. Там напомнили, что кипятить воду обязательно нужно для:
- питья;
- приготовления пищи.
Сам процесс должен занимать 10 минут от начала кипячения. Срок годности обеззараженной воды – 1 сутки.
Сколько запасать воды и как хранить
В МВД рекомендуют делать запас на 2-3 суток. Хранить воду следует в закрытых емкостях, на которые рекомендуется повесить соответствующие бирки:
- обеззараженная для питья;
- для технических нужд;
- для хозяйственных нужд.
Какую воду нельзя пить
В то же время в КГГА рассказали, что после продолжительного отсутствия воды сначала нужно спустить ее, а уже потом использовать. Особое внимание следует обращать на прозрачность и запах воды.
Там отметили: все необходимые меры по очистке подаваемой в водопровод воды в столице осуществляются. Однако "учитывая ее длительное отсутствие и состояние сетей", после длительного отключения специалисты советуют:
- провести спуск;
- набрать порцию в прозрачную посуду и визуально оценить ее на окрашенность, наличие посторонних примесей и постороннего запаха.
При этом отмечается: при наличии выраженных признаков загрязнения питьевой воды употреблять ее не стоит. Таковыми признаками являются:
- необычный цвет;
- наличие примесей;
- посторонний запах.
Как сообщал OBOZREVATEL, также следует запастись едой – ведь при блекауте может исчезнуть возможность готовить пищу. Особенно у тех украинцев, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты.
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