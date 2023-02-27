Украинцам советуют запасаться водой на случай отключения централизованного снабжения: как это делать

Несмотря на стабилизацию ситуации с энергообеспечением, энергетики предупреждают: отключения света могут вернуться. А на фоне вероятных ракетно-дроновых атак возможны и долговременные блекауты, в результате чего украинцы могут оказаться без централизованного водоснабжения. В таком случае прежде всего следует помнить: употреблять воду из открытых источников нельзя – ее можно использовать только для технических нужд.

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Об єтом рассказали в МВД. Там отметили, что для питья же и приготовления пищи воду можно получить из:

из бюветов;

обычных или шахтных колодцев;

в соответсвующих пунктах разлива;

также можно использовать бутылированную.

Как обеззараживать воду

Как объяснили в МВД, эффективным методом обеззараживания воды является кипячение. Там напомнили, что кипятить воду обязательно нужно для:

питья;

приготовления пищи.

Сам процесс должен занимать 10 минут от начала кипячения. Срок годности обеззараженной воды – 1 сутки.

Сколько запасать воды и как хранить

В МВД рекомендуют делать запас на 2-3 суток. Хранить воду следует в закрытых емкостях, на которые рекомендуется повесить соответствующие бирки:

обеззараженная для питья;

для технических нужд;

для хозяйственных нужд.

Какую воду нельзя пить

В то же время в КГГА рассказали, что после продолжительного отсутствия воды сначала нужно спустить ее, а уже потом использовать. Особое внимание следует обращать на прозрачность и запах воды.

Там отметили: все необходимые меры по очистке подаваемой в водопровод воды в столице осуществляются. Однако "учитывая ее длительное отсутствие и состояние сетей", после длительного отключения специалисты советуют:

провести спуск;

набрать порцию в прозрачную посуду и визуально оценить ее на окрашенность, наличие посторонних примесей и постороннего запаха.

При этом отмечается: при наличии выраженных признаков загрязнения питьевой воды употреблять ее не стоит. Таковыми признаками являются:

необычный цвет;

наличие примесей;

посторонний запах.

Как сообщал OBOZREVATEL, также следует запастись едой – ведь при блекауте может исчезнуть возможность готовить пищу. Особенно у тех украинцев, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты.

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