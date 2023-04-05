Украинцам с апреля пересчитали пенсии: какое повышение отменили и что произойдет с пенсионным возрастом

Украинцам с 1 апреля пересчитали пенсии для тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. Вместе с тем в бюджете не предусмотрели индексацию прожиточного минимума, что повлияет на выплаты малообеспеченных пенсионеров.

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Постепенно меняется и требования для выхода на пенсию вовремя (в 60 лет). Масштабный эффект от этого новшества ожидается только через два года. Подробнее о том, какие пенсионные новшества ожидают украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

В апреле пересчитали пенсии работающим, но отменили индексацию самым бедным

В Украине из около 10 млн пенсионеров работать продолжают 2,7 млн человек. По закону раз в два года они имеют право на перерасчет выплат, так как их стаж растет. И этот перерасчет происходит автоматически в апреле. Не стал исключением и апрель 2023-го.

У каждого пенсионера размер прибавки будет индивидуальным: чем выше была зарплата, тем более значительным будет повышение. Например, если при 35 годах стажа у вас была пенсия в 5000 грн, то после перерасчета будет около 5285 грн.

В 2023-м Кабмин принял решение отменить индексацию (увеличение минимальной и максимальной пенсии, надбавки за стаж). Такой перерасчет не предусмотрели в бюджете. Обычно он на два процентных пункта выше уровня инфляции. Цены в прошлом году выросли на 26,6%, а повышение составило около 13,3%. В этом году инфляция в лучшем случае будет около 20%.

То есть для того, чтобы компенсировать рост цен, выплаты нужно было повысить как минимум на 33,3% (это покрыло бы рост цен и в прошлом, и в текущем году). Тогда вместо 2093 грн украинцы на заслуженном отдыхе получали бы от 2789 грн. Отметим, речь идет именно о минимальной пенсии.

Бывший министр соцполитики Андрей Рева считает, что минимальную пенсию вовсе необходимо повысить до 4000 грн. "Самые бедные слои населения, те, кто получает пенсию около минималки, – а это около 4 млн человек – пострадают больше всего. Необходимо повысить минимальную пенсию с 2093 грн до 4000 грн", – рассказал Андрей Рева.

К слову, действительно значительные проблемы с пенсиями возникнут после полномасштабной войны. Так, сейчас бюджет Пенсионного фонда (ПФУ) спасают военные. Со своих зарплат они платят 22% ЕСВ. После победы состоится демобилизация, количество военных значительно сократится. Как результат, поступления в ПФУ сократятся в разы. Например: в январе 2023-го ПФУ получил из зарплат всех украинцев 31,5 млрд грн, из них около 19,9 млрд – от военных. До большой войны со своих зарплат военные платили в Пенсионный фонд около 1,32 млрд грн.

Проблема с пенсионным возрастом остается

Демографическая ситуация вместе с возможным падением доходов Пенсионного фонда вероятно приведет к необходимости повышать пенсионный возраст. Ученая Лидия Ткаченко рассказывает OBOZREVATEL: и сейчас, без изменений пенсионного возраста, украинцев, которые выходят на заслуженный отдых в 65 и 63 года, будет больше.

Так, в этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа. В среднем украинцы, которые достигают 60-летия, имеют 32 года стажа. То есть для большинства такое требование выполнить несложной. Но каждый год требования к стажу будет расти, пока не достигнет 35 лет (по 12 месяцев за год).

То есть уже через два года большинство украинцев не сможет выполнить требование по стажу, и им придется работать до 63 лет или 65 лет. "Легче тогда уже вообще повысить пенсионный возраст до 65 лет и не мучать с критериями по стажу. Большинство будет рассчитывать на пенсию в 63 и 65 лет, им будет не хватать стажа", – говорит Ткаченко.

Пенсионный возраст уже повысили во всех странах Европы. К примеру, в соседней Молдове пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года. Постепенно пенсионный возраст также повышают и в Беларуси (сейчас мужчины выходят на заслуженный отдых в 63 года). Во время войны дискуссии о необходимости пересматривать условия выхода на пенсию прекратились. Однако рано или поздно к ним придется вернуться.