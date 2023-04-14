Украинцам с 18 апреля начнут раздавать по 6600 грн: кто и как сможет получить международную помощь

В Украине с 18 апреля возобновят прием заявок для получения денежной помощи от ООН. Выплаты на одного человека составят 6600 грн (их разделят на три части).

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"Напоминаем, что сейчас регистрация временно прекращена по техническим причинам. Пункты сбора данных работают по будням для проведения консультаций по соответствию критериям Программы, а также по другим доступным сервисам защиты и помощи и последующему приему заявок", – отметили в организации.

Кто может получить помощь:

перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 года;

те, кто пострадал из-за российской агрессии в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения.

Кроме того, на помощь может претендовать семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше); семья, возглавляемая одним одиноким / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Кроме того, их доход должен составлять менее 5,400 грн на одного члена семьи. Если вы были зачислены на финансовую помощь в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства ООН/гуманитарной организации, вы не можете быть зачислены на помощь УВКБ ООН. Это один и тот же вид помощи, который реализуют разные агентства.

Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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