Украинцам резко пересчитают пенсии через считанные дни: озвучены точные цифры
В Украине с 1 марта 2023-го проведут индексацию пенсий на 20%. Это будет самым масштабным перерасчетом выплатам за многие годы. Меньше всего повезет тем пенсионерам, которые заработали на маленькую выплату. Некоторые из них вовсе могут остаться без прибавки.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявил о том, что размер прибавки составит около 20%. Это меньше, чем ранее предполагали эксперты. Каждый получит индивидуальный размер прибавки.
Как повысят пенсии:
если пенсия 2100 грн – прибавка составит 420 грн;
если пенсия 3000 грн – прибавка составит 600 грн;
если пенсия 3500 грн – прибавка составит 700 грн;
если пенсия 4000 грн – прибавка составит 800 грн.
При повышении Пенсионный фонд отнимет от фактической пенсии все возможные надбавки, среди которых могут быть доплаты за возраст, за стаж и т.д. Поэтому для некоторых украинцев пенсия увеличится меньше, чем на 20% (если сравнивать с фактической выплатой).
Ранее профильные эксперты сомневались, хватит ли в бюджете Украины необходимой суммы для индексации пенсий. Однако в результате Кабмин утвердил плановое повышение выплат. Первым индексацию пообещал президент Владимир Зеленский.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.
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