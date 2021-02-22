Украинцам раздадут по 564 грн вместо дешевой электроэнергии: Кабмин выделил деньги

Кабинет министров в феврале выделил по 564 грн семьям, которые используют для отопления домов и квартир электрические котлы. Всего на новый вид помощи потратили 322 млн грн.

Об этом на своей странице Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В феврале мы ввели компенсации людям, у которых установлено электроотопления. На этой неделе Министерство социальной политики уже перечислило 322 млн грн компенсации за потребленную в январе электроэнергию для более 571 000 граждан. Как и было обещано, государство не оставит людей без поддержки", – написал Шмыгаль.

Компенсацию получат:

люди, проживающие в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных электроотопительными установками;

люди, проживающие в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности);

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров отменил дополнительный льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления и 3000 квт-час при наличии электрического котла. После этого все бытовые потребители уплачивают единый тариф – 1,68 грн/кВт час, что примерно в 2,5-3 раза ниже рыночных цен на электроэнергию.

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