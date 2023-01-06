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Украинцам раздадут по 16 тыс. грн: для кого ввели новую выплату в 2023-м

Александр Литвин
Личные финансы
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Кто и сколько денег получит в Украине

В Украине в 2023 году ввели новую денежную выплату. Ее получат ветераны, которые получили инвалидность в результате войны (первая или вторая группа инвалидности). В течение четыре месяцев ежемесячно будут платить по 4 тыс. грн. 

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №1393. Финансируется такая помощь за счет Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Креста Украины. Для получения денежной помощи нужно подать заявление на сайте Минветеранов. На заявление налагается электронная подпись. 

"После верификации статуса лица в Реестре обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Креста Украины для принятия решения о назначении и последующей выплаты денежной помощи", – говорится в постановлении. 

Заявление на получение денежной помощи формируется в электронной форме на сайте eveteran.gov.ua после прохождения заявителем электронной идентификации и аутентификации.

А заявлении указываются следующие сведения:

  • фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
  • пол;
  • дата рождения;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании);
  • серия и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
  • контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);
  • серия, номер, дата выдачи и истечение срока действия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;
  • группа инвалидности, дата установления инвалидности;
  • интернациональный номер банковского счета IBAN, наименование банка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию заставят вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более трех месяцев.

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