Украинцам раздадут по 16 тыс. грн: для кого ввели новую выплату в 2023-м

В Украине в 2023 году ввели новую денежную выплату. Ее получат ветераны, которые получили инвалидность в результате войны (первая или вторая группа инвалидности). В течение четыре месяцев ежемесячно будут платить по 4 тыс. грн.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №1393. Финансируется такая помощь за счет Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Креста Украины. Для получения денежной помощи нужно подать заявление на сайте Минветеранов. На заявление налагается электронная подпись.

"После верификации статуса лица в Реестре обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Креста Украины для принятия решения о назначении и последующей выплаты денежной помощи", – говорится в постановлении.

Заявление на получение денежной помощи формируется в электронной форме на сайте eveteran.gov.ua после прохождения заявителем электронной идентификации и аутентификации.

А заявлении указываются следующие сведения:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

пол;

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании);

серия и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);

серия, номер, дата выдачи и истечение срока действия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;

группа инвалидности, дата установления инвалидности;

интернациональный номер банковского счета IBAN, наименование банка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию заставят вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более трех месяцев.

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