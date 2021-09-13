Украинцам приготовили зарплатную "революцию": в Кабмине хотят отменить индексацию

В Украине предлагают отменить обязательную индексацию (повышение) зарплат вместе с ростом прожиточного минимума, кроме того, работодателям разрешат выплачивать отпускные без конкретных сроков. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом, который разработало Минэкономики.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, если документ примут, то уже со следующего года норму об обязательной индексации зарплат исключат из действующих правил. Кроме того, сейчас отпускные обязаны выплачивать не позднее, чем на третий день после ухода на отдых, а по новым правилам четких сроков не будет. Вместо этого установят требование: выплату должны будут производить до начала отпуска.

"В условиях стабильного и постепенного роста заработной платы и уровня минимальной заработной платы темпами, опережающими инфляцию, целесообразно отказаться от механизма индексации", – говорится в пояснительной записке.

Видео дня

Отметим, действующее законодательство действительно устарело в части своих норм. Из-за целого ряда требований бухгалтерам на предприятиях приходится тратить львиную долю своего рабочего времени на правильное оформление всех документов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, осенью рынок труда традиционно активизируется. Многие работодатели после лета пересматривают задачи и, соответственно, штат. А соискатели после отдыха более активно включаются в процесс поиска работы.

Сложнее всего искать работу тем, кто не имеет специфического образования и опыта. Но и для таких украинцев тоже есть места, где можно зарабатывать до 12 тыс. грн в месяц.