Украинцам предлагают статус беженца и перемещенного лица в ЕС: в чем разница и как отличаются гарантии
Миллионы украинцев, которые временно переехали в ЕС, имеют право как на получение статуса беженца, так и на статус перемещенного лица. В чем разница, какие права получает беженец и перемещенный, читайте в материале OBOZREVATEL.В чем отличие статуса беженца и перемещенного лица?
беженец не может работать в течение полугода, перемещенное лицо получает доступ к рынку труда;
статус беженца фактически не имеет ограничений по срокам (пока не меняются обстоятельства), перемещенное лицо получает свой статус на год;
на оформление статуса беженца может уйти полгода, перемещенным лицом можно стать сразу;
беженец должен отдать свой паспорт и получить справку о прошении получить статус, перемещенное лицо не претендует на постоянное место жительство в другой стране.
Также важно отметить, что беженец должен находиться в той стране, в которой он обратился за своим статусом. А вот перемещенное лицо может без проблем передвигаться по ЕС. Важно также отметить, что и первая, и вторая группа имеет право на социальную защиту. Объем помощи, размер выплаты и условия предоставляемого жилья отличается, зависимо от страны.
В Польше, к примеру, украинцам выделяют средства даже для аренды квартиры, в большинстве же стран можно рассчитывать на койко-место в спортивных залах, общежитиях и т.п.Зачем тогда вообще подают на документы на статус беженца, если перемещенное лицо имеет почти те же права?
Беженцами хотят стать те граждане, которые фактически не планируют в ближайшее время возвращаться в свою страну. Поэтому они готовы в течение полугода ожидать проверки всех документов, затем получать документы и уже после искать возможности трудоустроиться.
А вот перемещенные лица – те украинцы, которые планируют вернуться в Украину, как только закончится полномасштабная война.А если война за год не закончится, а у меня будет статус временно перемещенного лица?
По решению чиновников статус перемещенного могут продлить, но не более чем на один год (то есть в сумме в таком статусе можно находиться два года). Также стоит отметить, что статус перемещенного лица не лишает возможности попросить статус беженца.Какие гарантии можно получить?
Общие для статуса беженца и перемещенного лица:
доступ к образованию для детей;
доступ к медицинскому обслуживанию;
бесплатный проезд в транспорте;
предоставление жилья;
материальная помощь;
социальная защита.
Только для статуса перемещенного:
возможность оперативно получить официальный статус;
возможность работать сразу же.
Только для статуса беженца:
лишение возможности выезжать из страны в течение полугода;
запрет на работу в течение полугода;
необходимость отдать свой украинский паспорт.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше власти с представителями бизнеса и неправительственными организациями разработали план интеграции и трудоустройства беженцев из Украины. С одной стороны, работодателей будут стимулировать создавать рабочие места для беженцев, в то же время украинцам дадут возможность переехать туда, где есть работа, и выучить польский язык.