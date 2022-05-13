Украинцам предлагают статус беженца и перемещенного лица в ЕС: в чем разница и как отличаются гарантии

Миллионы украинцев, которые временно переехали в ЕС, имеют право как на получение статуса беженца, так и на статус перемещенного лица. В чем разница, какие права получает беженец и перемещенный, читайте в материале OBOZREVATEL.

беженец не может работать в течение полугода, перемещенное лицо получает доступ к рынку труда;

статус беженца фактически не имеет ограничений по срокам (пока не меняются обстоятельства), перемещенное лицо получает свой статус на год;

на оформление статуса беженца может уйти полгода, перемещенным лицом можно стать сразу;

беженец должен отдать свой паспорт и получить справку о прошении получить статус, перемещенное лицо не претендует на постоянное место жительство в другой стране.

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Также важно отметить, что беженец должен находиться в той стране, в которой он обратился за своим статусом. А вот перемещенное лицо может без проблем передвигаться по ЕС. Важно также отметить, что и первая, и вторая группа имеет право на социальную защиту. Объем помощи, размер выплаты и условия предоставляемого жилья отличается, зависимо от страны.

В Польше, к примеру, украинцам выделяют средства даже для аренды квартиры, в большинстве же стран можно рассчитывать на койко-место в спортивных залах, общежитиях и т.п.

Беженцами хотят стать те граждане, которые фактически не планируют в ближайшее время возвращаться в свою страну. Поэтому они готовы в течение полугода ожидать проверки всех документов, затем получать документы и уже после искать возможности трудоустроиться.

А вот перемещенные лица – те украинцы, которые планируют вернуться в Украину, как только закончится полномасштабная война.

По решению чиновников статус перемещенного могут продлить, но не более чем на один год (то есть в сумме в таком статусе можно находиться два года). Также стоит отметить, что статус перемещенного лица не лишает возможности попросить статус беженца.

Общие для статуса беженца и перемещенного лица:

доступ к образованию для детей;

доступ к медицинскому обслуживанию;

бесплатный проезд в транспорте;

предоставление жилья;

материальная помощь;

социальная защита.

Только для статуса перемещенного:

возможность оперативно получить официальный статус;

возможность работать сразу же.

Только для статуса беженца:

лишение возможности выезжать из страны в течение полугода;

запрет на работу в течение полугода;

необходимость отдать свой украинский паспорт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше власти с представителями бизнеса и неправительственными организациями разработали план интеграции и трудоустройства беженцев из Украины. С одной стороны, работодателей будут стимулировать создавать рабочие места для беженцев, в то же время украинцам дадут возможность переехать туда, где есть работа, и выучить польский язык.