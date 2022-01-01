Украинцам повысили налоги за квартиры: сколько теперь заплатим за каждый квадрат

В Украине в 2022-м размер налога на квартиры и дома увеличится с 70,8 до 90 грн за квадрат. В 2022-м оплачивать нужно налог за 2021-й, при этом его размер привязан к минималке и составляет до 1,5% ее размера. Из-за перерасчета соцстандартов больше придется платить и за недвижимость.

Такая норма прописана в 266-й статье Налогового кодекса. Отметим, размер налога составляет до 1,5% минималки. Собранные средства платят в местный бюджет, поэтому местной власти разрешили взимать, к примеру, налог с квадрата в размере не 1,5%, а всего 1% минималки.

Норма, за которую не нужно платить налог, в понимании Налогового кодекса составляет 60 квадратов на квартиру и 120 квадратов на дом. Здесь важно учесть, что расчет – на каждого человека. Если жилье разделено в натуре между членами семьи, для каждого будет действовать своя "норма".

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Для сравнения, если в прошлом году за квартиру площадью в 160 квадратов нужно было заплатить налог в размере 7008 грн, то в текущем придется отдать уже 9000 грн. При этом за жилье площадью 70 квадратов вместо 708 грн придется заплатить 900 грн.

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