Украинцам из-за карантина пообещали по 8 тысяч, а потом начали массово отказывать: кто получит деньги

Украинцы до 1 января могут подавать заявки на получение материальной помощи в размере 8 тыс. грн. – Кабинет министров обещал выделить деньги физлицам-предпринимателям (ФЛП) и простым сотрудникам, которые на время локдауна лишатся дохода. Однако в результате требования прописали так, что многие нуждающиеся рассчитывать на выплату не могут.

Почему помощь от государства могут получить лишь избранные – узнавал OBOZREVATEL.

Кому дадут денег

Чтобы рассчитывать на выплаты, нужно соответствовать ряду критериев. Во-первых, предприниматель должен быть зарегистрирован не менее 3-х месяцев назад. Во-вторых, не иметь долга по ЕСВ и уплатить этот взнос за последние 3 месяца. В-третьих, не должен числиться одновременно наемным сотрудником. К тому же необходимо иметь основной вид деятельности, который соответствует утвержденному перечню претендентов на помощь.

Подать заявку можно здесь.

На первый взгляд кажется, что условия несложные. Но многие предприниматели жалуются: они прописаны так, чтобы выплату могли получить как можно меньше людей. На сайте "Дия" опубликован список тех категорий ФЛП, которые могут получить помощь. В нем – 49 КВЭД (классификатор видов экономической деятельности).

Список хоть и немаленький – от торговли до заведений культуры – но многие сферы в него вообще не попали. К примеру, вниманием обошли туроператоров, которые в этом году практически не могли работать, и многих других.

Наталия – владелица столичного салона тату. Работают они уже 4-й год и, как уверяет предприниматель, исправно платят все налоги. Ее КВЭД – 96.09 и в списке его нету, как нет и других заведений сферы красоты. Наталия возмущена: ее бизнес в течение года терпел убытки наравне с другими, но на них даже не обратили внимания.

Кому дадут выплату Дия

Деньги могут получить не все Дия

Кому не предоставят помощь Дия

В списки попали не все Дия

"Первый карантин совпал как раз с началом сезона в нашей сфере – тату индустрии. И длился он практически весь сезон. К тому же, отменились фестивали. Но аренду все равно пришлось оплачивать. Потом карантины выходного дня – та же история. Плюс у людей сейчас меньше денег, многие болеют или боятся заразиться и не ходят по салонам вообще. Просто год в минус. Убытка около 100 тыс. грн", – рассказывает бизнесвумен.

Кому не дают денег: КВЭД – в списке, но не основной

Многие предприниматели занимаются не одним видом деятельности, поэтому при регистрации ФЛП указывают сразу несколько КВЭДов. Как говорят сами владельцы бизнеса, они перечисляют КВЭДы в произвольном порядке, и далеко не всегда тот, который стоит первым, является основным. Но по закону, если они занимаются деятельностью, за которую положена компенсация в 8 тыс. грн от государства, а нужный КВЭД не стоит первым в их списке – помощи ждать не стоит. С этим столкнулся завуч образовательных курсов Дмитрий Раимов:

"Когда регистрируются ФЛП, люди указывают 5-6 или больше КВЭДов. Это означает, что ты можешь заниматься всеми этими видами деятельности. И никто никогда не задумывался, какой КВЭД нужно вводить первым. Ведь мы не ожидали, что если у тебя вид деятельности стоит не первым, то кто-то может решить, что ты им не занимаешься. Мы не расстроились глобально и не умираем от того, что не получили эти деньги, скорее неприятно такое отношение государства".

Основной вид деятельности у Дмитрия – консультирование по вопросам коммерческой деятельности, но помощь за него не положена. Он мог бы получить помощь как организатор курсов, но этот КВЭД у него не первый.

Похожая ситуация у предпринимательницы Елены. Она занимается производством видео и организацией спортивных мероприятий. Обе сферы достаточно пострадали, но получить деньги смогут не все.

"У меня основным КВЭДом стоит создание видео и кинофильмов. А помощь положена по виду демонстрация фильмов и организация мероприятий. Изменить уже ничего нельзя, ведь КВЭД должен быть основным по состоянию на 31 октября. Получается, что на помощь мы рассчитывать не можем. При том, что в 2019-м у нас был оборот примерно 2 млн грн, а в этом году – только 70 тыс", – рассказывает Елена.

ФЛП не должен работать

Если кроме ФЛП вы еще и наемный сотрудник – помощи можете не ждать. И даже если вы в данный момент уволились и не занимаетесь наемным трудом – можете лишиться поддержки. Ведь далеко не факт, что в базах обновили ваш статус.

Такая ситуация произошла с киевлянкой Юлией. Девушка долгое время работала как наемный сотрудник. Затем получила в наследство от отца небольшой бизнес – ателье по ремонту обуви и кожгалантереи. Этот бизнес приносил ей дополнительный доход, а не так давно Юлия потеряла работу и бизнес стал основным.

Эта сфера также попала под ограничения. Со слов Юлии, около 3-х месяцев они вообще не работали. Когда начали – поток клиентов был в разы меньше, чем обычно, да и сейчас он полностью не восстановился. Ремонт обуви числится в списке КВЭДов, с которыми можно рассчитывать на помощь от государства, но Юлия получила отказ. Ведь оказалось, что в системе не отразилась информация о ее увольнении.

"Мне сразу пришел отказ, якобы я одновременно с ФЛП являюсь наемным сотрудников. Поскольку это было не так, я начала писать в службу поддержки, но мне отвечал чат-бот и проблема не решалась. Тогда я описала эту историю на своей странице. Ко мне начали обращаться журналисты, уже они уточнили мой вопрос у руководства "Дия". Оказалось, что реестры Пенсионного фонда обновляются не очень часто. Мой реестр мог обновиться даже в январе, потому на помощь я могу не рассчитывать", – пояснила предприниматель.

Тем временем Пенсионный фонд все-таки обновил базу, и Юлия уже начала числиться только как ФЛП. То есть, официально имела право на 8000. Она тут же написала менеджерам приложения, предоставила им дополнительные данные. Ее вопрос обещали решить через несколько дней. Но вот время подачи документов подходит к концу. А ответа – нет.

Почему столько ФЛП – "за бортом"?

"Правильно было бы дать предпринимателю возможность подтвердить государству, что на протяжении какого-то времени он занимается именно этим видом деятельности, который попадает под карантинные ограничения, – утверждает Дмитрий Раимов. – Тогда бы мы показали договора с нашими студентами, другие подтверждающие документы. Да, это было бы немного дольше, но мы смогли бы рассчитывать на помощь".

К сожалению, ни у Дмитрия, ни у других ФЛП возможности что-то доказать нет.

Целые сферы бизнеса, которые пострадали от карантинных ограничений, оказались лишенными внимания государства. Само собой, 8 тыс грн не смогут покрыть убытки или недополученную прибыль ФЛП за год. Тем не менее эти деньги – не лишние. И когда среди предпринимателей, которые одинаково платят налоги и одинаково закрываются в локдаун, одни получают помощь, а другие – нет, это служит демотивирующим фактором. Зачем же "играть по правилам", если в нужный момент о тебе даже не вспомнят?