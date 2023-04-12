Украинцам подсовывают фальшивые гривни: какая купюра самая опасная
Чаще всего в Украине подделывают "старые" гривни – выпущенные до 2015 года. При этом самой популярной среди фальшивомонетчиков купюрой является 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы.
Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что в основном изъятые из оборота поддельные банкноты:
- имели низкое качество;
- рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.
"Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах), имеют усиленную систему защиты", – говорится в сообщении.
Какие банкноты также часто подделывают
Как рассказали в НБУ, кроме 500 грн мошенники любят подделывать и другие купюры крупных номиналов. В частности:
- 200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;
- 100 грн – 8 и 2%.
Куда обращаться, если получили фальшивку
Как рассказали в Нацбанке, в случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот украинцы могут обращаться в банки. Те передадут подозрительные банкноты регулятору – для проведения исследований.
"По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются собственнику", – отметили в НБУ.
Деньги за подделки не возвращают
В то же время в регуляторе подчеркнули: поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие фактически легитимизирует фальшивки.
"Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности. Все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований", – рассказали там.
Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине распространяют фальшивые евро. Чаще всего мошенники подделывают 50 евро и 100 евро.
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