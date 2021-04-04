Украинцам по-разному считают стаж для пенсии: в Минсоце рассказали, у кого самые низкие выплаты

В Украине с 2000 года в стаж при начисления пенсии перестали учитывать период службы в армии, обучение в высших учебных заведений. Доказать стаж при начисления пенсии с этого периода могут только те, за кого работодатель платил взносы в Пенсионный фонд.

Об этом в эфире Громадське радіо заявила министр соцполитики Марина Лазебная. "До 2000 года учитывается и служба в армии, и обучение в высших учебных заведениях. Но с 2000 года так построена система, стаж учитывается только если за него были уплачены страховые взносы. Страховая солидарная система", – пояснила министр.

В результате получить необходимый стаж тем, кто активно начал работать после 2000 года, будет сложнее. На данный момент, по словам министра, пенсию до 2 тыс. грн в Украине получают 1,8 млн человек. Большинство из них не имеют достаточного стажа.

"Когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсию до 2 тысяч гривен. Поэтому мы большую часть перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем над этим работаем", – сказала Лазебная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.