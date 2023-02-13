Украинцам платят по 100 долларов от иностранцев: кто может получить помощь
Украинцы с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации, имеют право на получение единоразовой помощи в $100. Средства конвертируются по официальному кусу НБУ, то есть в итоге выплачивается 3 568 грн.
Помощь – не государственная, ее оказывают на средства частных благодетелей. Деньги выплачивают через американскую платформу Gate to Ukraine. Подать заявку на получение выплаты могут семьи с детьми до 18 лет, которые:
- находятся в зоне боевых действий;
- проживают на деоккупированных или временно оккупированных территориях.
Деньги собирают отдельно для каждой семьи. Заявки размещаются на сайте, где благотворители могут выбрать, кому оказывать помощь.
В связи с этим заполнение заявки требует записи короткого видеоролика – для верификации получателей. Алгорим таков:
- семья заполняет заявку по ссылке (к ней и нужно будет прикрепить видео, важно не показывать документы на камеру!);
- заявка проходит проверку;
- анкета переводится на английский язык и размещается на сайте платформы;
- когда на адрес заявителя поступает донат, средства отправляются его карту или банковский счет (указывается в заявке).
Кроме того, в заявке можно будет указать, нуждается ли семья в эвакуации. Также можно добавить фотодоказательства военных преступлений России.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторым переселенцам будут платить повышенную помощь. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.
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