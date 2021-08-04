Украинцам пересчитают пенсии: кто получит на 800 грн больше

В Украине с 1 декабря минимальную пенсию 2021-го увеличат с 1854 до 1934 грн. В результате максимальная выплата увеличится на 800 грн: до 19 340 грн.

Это следует из утвержденного бюджета Украины на 2021 год. Такую пенсию могут получать только те украинцы, средняя зарплата которых при наличии 35 лет стажа была почти в семь раз выше средней зарплаты.

На данный момент средняя зарплата, которую учитывает Пенсионный фонд, составляет около 12,3 тыс. грн. Речь идет о той цифре, с которой уплачен единый социальный взнос. Реальная же средняя зарплата уже достигла более 14 тыс. грн.

Видео дня

Отметим, в Украине по закону все, кроме судей, не могут получать пенсию выше 10 минимальных. Такое ограничения с одной стороны позволяет сэкономить Пенсионному фонду, а с другой – ограничивает права украинцев. Есть ограничения и на максимальную сумму зарплаты, с которой платится взнос на пенсии – 90 тыс. грн. То есть если зарплата составляет 100 тыс. грн, то заплатить взнос нужно будет только с 90 тыс.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Отметим, средний размер пенсии в июле 2021-го увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом в Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн.