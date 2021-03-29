Украинцам пересчитают минималку: озвучены цифры на 2022-й

В Украине с 25 марта ведутся коллективные переговоры по установлению размера минимальной заработной платы на 2022 год. Как сообщила представитель Минсоцполитики, по прогнозным расчетам размер прожиточного минимума в 2022-м составит 5835 грн. Сейчас месячная минимальная зарплата составляет 6000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Украины. Правительственная сторона сообщила, что в настоящее время согласно предварительным прогнозным макроэкономическим показателям, предоставленным Минэкономики, осуществляется расчет минимальной заработной платы на 2022 год на уровне 6500 грн и 6700 грн.

Признавая необходимость повышения уровня зарплаты ради сохранения квалифицированных кадров, в то же время представители стороны работодателей настаивали на установлении в 2022-м минимальной зарплаты на уровне 6500 грн. Цена называлась с учетом сложностей и негативного влияние на экономику страны в результате введения карантинных ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса.

По расчетам, размер минимальной зарплаты на 2022 год должен составлять 8403 грн. Вместе с тем, учитывая:

сложную экономическую ситуацию в стране;

договоренности сторон в пункте 2.6. Генсоглашения по обеспечению соотношения минимальной заработной платы до среднемесячной заработной платы на уровне 50%, на конец года;

прогнозные показатели по среднемесячной заработной плате (13632 грн в 2021 году, 15414 грн в 2022 году) и индекса потребительских цен, альтернативным вариантом предлагается установить минимальную заработную плату с 1 января 2022 года на уровне 6900 грн с ее повышением на конец года как минимум до 7700 грн.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с 1 декабря зарплаты педагогов в Украине вырастут почти на 9%. Отметим, что последний раз зарплаты педагогам повышали 1 января.

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