Украинцам пересчитали зарплаты: озвучен средний размер

Размер средней зарплаты в апреле в Украине составил 11 тыс. грн по вакансиям и 12 тыс. грн – по резюме. В список самых популярных сфер деятельности по количеству вакансий попали розничная торговля, а также промышленность и производство.

Об этом сообщает robota.ua со ссылкой на данные аналитического инструмента Прозора Робота. Так, в апреле больше всего компаний (6 897) предлагали соискателям зарплату в пределах 11-15 тыс. грн, 7-11 тыс. грн готовы были платить 6 265 работодателей.

Зарплату в размере 15-19 тыс. грн гарантировали в 5 115 вакансиях. В 5 748 указывался самый низкий заработок – 7 000 грн и ниже, а самое высокое вознаграждение (39 000+ грн) указали в 1 290 вакансиях.

Топ сфер деятельности апреля (по количеству вакансий):

Торговля розничная/Retail – 29%;

Промышленность и производство – 19%;

Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 18%;

IT – разработка программного обеспечения – 17%;

Государственный сектор – 17%.

Топ сфер деятельности апреля (по количеству резюме):

Торговля – 25%;

Административный персонал/водители/курьеры – 24%;

Студенты/начало карьеры/без опыта – 19%;

Логистика/таможня/склад – 16%;

Продажи/клиент-менеджмент – 16%.

Топ-3 профессии апреля (по количеству вакансий):

Работник госучреждения – 5 535 вакансий на позицию;

Менеджер по продажам – 5 090 вакансий;

Продавец – 4 548 вакансий.

Топ-3 профессии апреля (по количеству резюме):

Продавец – 41 362 резюме на позицию;

Менеджер по продажам – 38 738 резюме;

Продавец непродовольственных товаров – 22 648 резюме.

Ранее сообщалось, что в Украине после усиления карантина уменьшилась средняя заработная плата. В частности, в конце марта – в начале апреля (до закрытия транспорта в Киеве и перевода 90% территории Украины в "красную зону") средняя компенсация составила 17 468 грн.

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