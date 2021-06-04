Украинцам пересчитали пенсии: в ПФУ назвали сумму прибавки

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий 633 тысячам граждан. Так, увеличена сумма выплат 313 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook. В июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021-го.

"После получения данных из Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал 2021 года органами Пенсионного фонда Украины с 1 апреля проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что перерасчет проведен лицам, которые после назначения пенсии продолжали работать и набрали не менее чем за 24 месяца страхового стажа или менее чем 24 месяца, при условии, что после назначения прошло менее чем два года.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в июле проведут индексацию пенсий. На повышение сможет рассчитывать 1 млн украинцев.

"Проведем индексацию пенсий для 1 млн пенсионеров. Тем, кому назначили пенсии в 2018-2020 годах и тем, кто получает минимальные пенсии", – отметила Лазебная.

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