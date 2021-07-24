В Украине с января до июля 2021-го средняя пенсия увеличилась всего на 200 грн: с 3,5 до 3,7 тыс. грн. За этот же период пенсия судей выросла с 67,9 до 83,2 тыс. грн, или на 15,3 тыс. грн.

Об этом говорится в опубликованных данных Пенсионного фонда. Это произошло с учетом индексации и повышения прожиточного минимума. Главная причина: для простых украинцев и служителей Фемиды действуют разные правила выхода на заслуженный отдых.

Простые украинцы получают выплаты по формуле: средняя зарплата за три прошедших года умножить на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней. Таким образом, даже при наличии 35 лет стажа и средней зарплатой размер пенсии будет меньше, чем 35% (так как учитывается средняя зарплата за три года, а она меньше, чем средняя зарплата за прошедший год).

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Судьям же пенсия считается иначе: они при наличии стажа могут претендовать на 80% своей зарплаты. Простым украинцам не добиться такого соотношения пенсии к заработку, даже если они имеют 80 лет стажа.

В результате пенсии простых украинцев растут на сотни гривен, а выплаты служителей Фемиды – на десятки тысяч гривен.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.