Украинцам ограничат возможность выбирать пенсионный фонд для "второй пенсии"

После введения в Украине "второй пенсии" по накопительной системе украинцы не сразу смогут выбирать пенсионный фонд для собственных взносов. Первые три года все средства в обязательном порядке будут поступать в государственный пенсионный фонд.

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Об этом заявила замглавы Министерства соцполитики Дарья Марчак, передает Социальная информационная платформа. То есть украинцы смогут сами выбирать пенсионный фонд только через три года отчислений на будущую пенсию.

Марчак объяснила: такой переходный период необходим, в первую очередь, самим частным пенсионным фондам. За это время они должны будут полностью разобраться с внедрением новой пенсионной системы согласно законодательству.

При этом государственным пенсионным фондом, в который будут идти взносы будет не Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для этой цели планируют создать совершенно новую организацию.

Когда введут новую систему пенсий?

Согласно заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, накопительная пенсионная система начнет действовать в Украине с 1 января следующего после завершения военного положения года. То есть, пока продолжается война с Россией, реформа внедряться не будет.

При этом важно понимать, что накопительная пенсионная система станет дополнением к солидарной. Соответственно, привычные пенсии никуда не денутся, украинцы и будет получать наравне с накопленными. Также не исчезнут и взносы работающих граждан – не только на собственную пенсию, но и в "общий котел".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 2023 года изменились требования к страховому стажу, который нужно накопить для выхода на пенсию. Общий пенсионный возраст по-прежнему составляет 60 лет. Но чтобы пойти на заслуженный отдых в этом возрасте, до его наступления нужно накопить как минимум 30 лет стажа.

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