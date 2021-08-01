Украинцам объяснили, как приватизировать земельный участок под жилым домом

Каждый украинец по закону имеет право на получение бесплатного участка земли от государства. Статьей 121 Земельного кодекса установлены размеры таких участков в зависимости от их целевого использования. Однако на сегодня наиболее актуальным среди граждан остается вопрос именно порядка приватизации земельного участка, на котором уже расположен или будет построен в будущем жилой дом.

В Бюро правовой помощи пошагово разъяснили порядок приватизации приусадебного участка. Как указывается в сообщении, получить его бесплатно можно в таких размерах:

в селах - не больше 0,25 гектара;

в поселках - не больше 0,15 гектара;

в городах - не больше 0,10 гектара.

Если человек захочет приватизировать земельный участок, которым он пользуется и на которой расположен жилой дом, находящийся в его собственности, нужно пройти несколько этапов.

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1. Изготовление технической документации для установления (возобновления) границ земельного участка в натуре (на местности).

Для разработки такой документации человеку следует обратиться к сертифицированным инженерам-землеустроителям, которые, согласно закону, являются ответственными за качество работ по землеустройству. Их перечень содержится в соответствующем Государственном реестре, за ведение которого отвечает Госгеокадастр.

Все вопросы, связанные со сроками исполнения работ по изготовлению техдокументации, стоимости и прочее, определяются договором между заказчиком и исполнителем. Однако в любом случае весь процесс изготовления не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора.

По результатам выполнения работ заказчик должен получить не только всю техдокументацию на приусадебный участок в бумажном и электронном виде на диске, а также электронный документ, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, которые подлежат внесению в Государственный земельный кадастр.

2. Регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре

После изготовления и получения технической документации нужно внести сведения о земельном участке в Государственный земельный кадастр. Для этого человеку следует обратиться к государственному кадастровому регистратору и предоставить следующий перечень документов:

заявление, составленное по форме, установленной Порядком ведения Государственного земельного кадастра;

техдокументация в бумажной и электронной форме; электронный документ, который содержит сведения о результатах работ по землеустройству, подлежащих внесению в Государственный земкадастр;

в случае, если заявление подается не самим человеком лично, а его представителем, то подается также документ, который подтверждает полномочия такого представителя действовать от имени заявителя.

Весь процесс регистрации земельного участка в Государственном земкадастре не может превышать 14 дней с момента подачи документов. При этом данная услуга является абсолютно бесплатной. По результатам государственной регистрации земельного участка человеку выдается извлечение с земкадастра с соответствующим кадастровым номером.

3. Получение решения органа местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность

После того, как земельный участок внесен в Государственный земельный кадастр и ему присвоен определенный кадастровый номер, надо обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления с ходатайством о передаче земельного участка в частную собственность. К такому ходатайству прилагается разработанная техническая документация по землеустройству и извлечение из Государственного земкадастра.

Орган исполнительной власти или местного самоуправления обязан в течение месяца рассмотреть соответствующее ходатайство и прилагаемые к нему документы, в результате чего принять решение о его утверждении и передаче земельного участка в собственность или мотивированно отказать в такой передаче.

4. Регистрация права собственности на земельный участок

В случае положительного решения соответствующего органа по передаче земельного участка в частную собственность, человеку необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Такая услуга уже не является бесплатной – ее размер составляет 0,1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц (по состоянию на 2021 год - 230 грн).

Регистрация права собственности на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество оказывается в течение 5 рабочих дней. Для этого лицу следует обратиться в центр предоставления административных услуг по местонахождению земельного участка или к нотариусу с такими документами:

заявлением установленной формы;

копиями паспорта и идентификационного кода (во время подачи документов необходимо также предъявить оригиналы таких документов);

решением органа исполнительной власти или местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность;

извлечением из Государственного земельного кадастра о земельном участке;

документом, который подтверждает внесение платы за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество;

в случае, если заявление подается не самим человеком лично, а его представителем, то подается также документ, который подтверждает полномочия такого представителя действовать от имени заявителя.

После внесения сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество государственный регистратор выдает заявителю извлечение о проведенной государственной регистрации права собственности на приусадебный участок. С этого момента процесс приватизации считается завершенным.

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