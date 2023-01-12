Украинцам не повысят зарплаты и пенсии: правила в 2023-м изменили

В Украине в 2023 году работодателей освободили от необходимости индексировать зарплаты. Кроме того, без повышения могут оставить пенсии, стипендии и денежное обеспечение.

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Об этом говорится в разъяснении Госслужбы по вопросам труда. Все работодатели могут отказаться от индексаии заработных плат.

"В то же время обращаем внимание на то, что остановка действия Закона Украины "Об индексации денежных доходов населения" коснется не только заработной платы, это будет касаться и всех других доходов физических лиц, индексирующих по этому Закону", – говорится в публикации.

В частности:

пенсии;

стипендии;

денежное довольствие;

суммы выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании;

суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или другим повреждением здоровья;

размер алиментов, определенный судом в жесткой денежной сумме.

Вместе с тем, собственник или уполномоченный им орган может принять решение о дополнительных стимулирующих выплатах в связи с высоким уровнем инфляции в Украине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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