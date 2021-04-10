От штрафов до выселения: в Минюсте напомнили о последствях неуплаты коммунального долга

Несмотря на закрепленное законодательством право потребителей на своевременные и качественные жилищно-коммунальные услуги, есть также обязанность своевременно и в полной мере рассчитываться за предоставление таких услуг. В противном случае для должников могут наступить неблагоприятные последствия.

Так, за неуплату за пользование коммунальными услугами к должникам может применяться ответственность в форме: взыскание пени, прекращение предоставления коммунальных услуг, выселение из жилья и обращение взыскания на недвижимость. Соответствующее разъяснение опубликовано на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины.

Взыскание пени

В случае несвоевременного осуществления коммунальных платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки.

Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов общей суммы долга.

Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом.

Прекращение предоставления коммунальных услуг

Исполнитель коммунальных услуг вправе приостановить их предоставление в случае неуплаты или оплаты в неполном объеме, кроме случаев, когда качество и/или количество таких услуг не соответствуют условиям договора. Это предусмотрено Законом "О жилищно-коммунальных услугах".

Так, если потребитель не осуществил оплату за потребленный газ в течение 10 дней после наступившего срока оплаты, то поставщик вправе требовать от должника (путем письменного уведомления) самостоятельного прекращения потребления газа и допуска представителя поставщика для пломбирования запорных устройств. Если же через 3 дня с момента получения такого уведомления потребитель не оплатил долг или самостоятельно не прекратил потребления газа, то поставщик услуг вправе прекратить газоснабжение.

В случае с электроэнергией, ее тоже могут отключать без согласия потребителя в случае неуплаты за уже потреблённый свет. Однако должник обязательно должен быть уведомлен об отключении как минимум за 5 дней. А вот прекращение поставок тепла, холодной и горячей воды в случае задолженности за эти услуги законодательством не предусмотрено.

Обращение взыскания на недвижимость и выселение из жилья

В соответствии со статьей 48 Закона Украины "Об исполнительном производстве" обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации. Но этому предшествует обращение поставщика коммунальных услуг в суд с иском или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за коммунальные услуги, так как сам по себе факт задолженности не является основанием для выселения.

Взыскание производится в первую очередь за счет денежных средств должника в национальной и иностранной валютах, других ценностей, в том числе средств в банках и других финучреждениях. Если же деньги и другие ценности отсутствуют, взыскание безотлагательно обращается на надлежащее должнику другое имущество, за исключением имущества. Все эти действия по взысканию осуществляются исполнительной службой.

Однако если сумма коммунального долга не превышает 20 размеров минимальной зарплаты (на сегодняшний день это 120 000 грн), то обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

А вот если сумма долга выше 20 размеров минзарплаты, то взыскивание может быть произведено исполнителем и за счет недвижимого имущества (жилья и земли), если у должника нет достаточных средств или других ценностей. В первую очередь "с молотка" уйдет отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник.

Ответственность за коммунальные долги на период действия карантина

Необходимо отметить, что сейчас законодательством наложен временный запрет на применение к должникам всех вышеперечисленных мер. В частности, согласно Закону от 17.03.2021 №530-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается, в частности:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги; прекращение/приостановления предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае их оплаты или оплаты в полном объеме; принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья во время выполнения решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги; принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

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