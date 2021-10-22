Украинцам начисляют налоговые долги "наперед": сообщения приходят посреди ночи

Украинским физлицам-предпринимателям пришли сообщения о якобы возникновении налогового долга за ноябрь и декабрь. Предприниматели предполагают, что за счет их "аванса" хотят закрыть "дыры" в бюджете страны, в то же время сами налоговики отмечают: сообщения можно игнорировать.

Как рассказала OBOZREVATEL предприниматель Антонина, она получила сообщение о налоговом долге в 3:40 ночи, такое же сообщение пришло и в электронный кабинет. "По налогу возникло обязательство 2400,00 грн. Ждем уплаты". При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что налоговая начислила Единый налог наперед до конца года и указывает эту сумму как "Податковий борг", – возмутилась предприниматель.

Сроки оплаты этого налога – ноябрь-декабрь 2021 года, но налоговики уже сейчас начисляют его в обязательства. "Неслучайно они выбирают ФОПов 2 группы, т.к. в основном это люди, которые оказывают услуги населению и не работают с юридическими лицами, которые могли бы их проконсультировать. Налоговики поступают с добросовестными налогоплательщиками подло", – рассказывает женщина.

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OBOZREVATEL обратился за комментарием на горячую линию Государственной налоговой службы. Там подтвердили:

сообщения действительно поступают раньше времени;

почему это происходит, ответить не смогли;

платить можно позже, долга нет;

те, кто заплатили, смогут меньше платить в будущем.

Отметим, из-за проваленной кампании по вакцинации населения Кабинет министров фактически довел страну до "красной" зоны, когда большая часть бизнеса будет работать с ограничениями. Как результат, замедлится и экономика. По оценкам МВФ, Украина потеряет 0,5% ВВП.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению налогового законопроекта № 5600 – 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете. Депутаты уже предложили убрать из проекта нормы об уплате НДС застройщиками, о налогообложении продажи сельхозпродукции и самозахваченной земли.