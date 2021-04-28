Украинцам начали раздавать по 8 тысяч гривен: помощь получат более 300 тысяч предпринимателей
В Украине более 300 тысяч физических лиц-предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства.
"Те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным", – сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.
По его словам, кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания региона, в котором они работают, в "красной" зоне, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.
Министр подчеркнул, что отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении "Дія".
"Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета", – резюмировал Петрашко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 декабря в Украине вступили в силу законы о введении налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременной выплате в размере 8000 гривен. Закон вводит единовременную компенсацию бизнесу для возмещения уплаты единого взноса.
Размер компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев. Компенсацию получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. При этом компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.