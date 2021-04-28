Украинцам начали раздавать по 8 тысяч гривен: помощь получат более 300 тысяч предпринимателей

В Украине более 300 тысяч физических лиц-предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства.

"Те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным", – сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

По его словам, кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания региона, в котором они работают, в "красной" зоне, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

Министр подчеркнул, что отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении "Дія".

"Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета", – резюмировал Петрашко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.

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