Украинцам могут изменить часть налогов: глава комитета Рады анонсировал новшества

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине нужно менять налоги в четырех направлениях. Так, народный депутат уверен, что нормы налогообложения доходов физлиц устарели, кроме того, нужно вводить налог на выведенный капитал, расширить налоговые скидки и менять экологический налог.

"Я лично против крупных налоговых реформ. Скорее, за постепенное, системное усовершенствование налогового законодательства. Общественно-экономические отношения постоянно развиваются, поэтому постоянные изменения в налоговое законодательство совершенно оправданы", – рассказал Гетманцев в интервью "Укринформу".

Что предлагает изменить Гетманцев:

объединение ЕСВ, военного сбора и общее снижение эффективной ставки налога на доходы физических лиц;

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частично ввести налог на выведенный капитал для предприятий с оборотом до 200 млн грн;

расширение налоговых скидок;

упрощение администрирование экологического налога на выброс углекислого газа с повышением ставок;

пересмотреть налог на недвижимость.

"Но все это – вопрос вероятных потерь бюджета и компенсаторов. Соответствующий законопроект был направлен нами в адрес Минфина для анализа и расчетов. Поэтому ожидаю от Министерства финансов взвешенную позицию", – говорит нардеп.

Отметим, некоторые налоги в Украине предложил изменить Кабмин (соответствующий законопроект №5600, который приняли в первом чтении). Среди них:

расширят налог на элитные машины;

Сейчас налог на машины платят те украинцы, которые владеют авто стоимостью от 375 минималок (2,2 млн грн), а по новым правилам хотят облагать налогом, если цена превышает 200 минималок (1,2 млн грн).

Больше придется платить тем, кто продает много квартир

Простые украинцы (физлица) при продаже недвижимости должны заплатить налог в размере 5%, а компании – 18%. В Минфине предлагают ввести норму, согласно которой начиная с третьей квартиры рядовые украинцы должны будут платить столько же, сколько и компании.

Увеличат единый налог для некоторых "ФОПов"

Физлицам-предпринимателям на четвертой группе единого налога (фермеры) придется платить больше за каждый гектар.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы должны до конца лета заплатить налоги на недвижимость. Его размер привязан к минимальной зарплате и увеличится до 70,8 грн за квадрат "лишней" площади.