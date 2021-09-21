Украинцам изменят правила трудоустройства: в Раде одобрили новшество

В Украине собираются разрешить долговременные трудовые договора с отдельно прописанными основаниями для увольнения работника, а также нестандартным графиком работы и т.д. Кроме того, за сотрудниками предлагают закрепить материальную ответственность за имущество работодателя.

Об этом говорится в законопроекте № 5388, который одобрили в первом чтении в Верховной Раде. За принятие документа в первом чтении проголосовали 244 депутатов, из них 214 – от "Слуги народа", 13 – от "Голоса", 11 – от "Довіри", 4 – внефракционные (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца).

Как говорится в пояснительной записке и тексте документа, проект закона:

вводит в Кодекс законов о труде статью, согласно которой индивидуальные трудовые договора могут заключаться на срок до 5 лет;

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разрешает устанавливать в индивидуальном трудовом договоре права и обязанности сотрудника, а также возможные причины для его увольнения , даже если таких норм нет в трудовом законодательстве;

разрешает прописывать в таком договоре нестандартный график работы , условия внеурочной работы и т.д.

отменяются обязательные графики отпусков – это тоже остается на усмотрение работодателя;

вводится прямая материальная ответственность за вред имуществу работодателя: Если из-за нарушений со стороны сотрудника компания понесла убыток, она имеет право компенсировать потери за счет работника.

Как ранее объясняла ЭП адвокат Людмила Зверева, срочные контракты предлагается заключать в случае замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. Еще один вариант – замещение свободного рабочего места, если за прошлым работником сохраняется право вернуться на должность на время выполнения определенного объема или вида работы.

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