Украинцам изменят пенсионный возраст: в Кабмине показали, кому и на каких условиях

Украинцам, которых уволят накануне достижения пенсионного возраста (58,5 лет и старше), смогут досрочно назначать пенсии. Кроме того, в 50 лет на заслуженный отдых будут выходить матери, которые воспитывают ребенка с редким заболеванием, но без инвалидности. Отцы по согласию с матерями смогут выходить на пенсию в 55 лет по той же причине.

Об этом говорится в законопроекте об "Усовершенствовании пенсионного законодательства", который 27 января утвердил Кабинет министров. Документ размещен на официальном сайте ведомства. Правительство подаст его на рассмотрение в парламент.

Что предлагают:

разрешить на 1,5 года раньше выходить на пенсию тем, кого уволят в 58,5 лет или позже при условии, если у них есть необходимый стаж (в этом году 28 лет);

матери пяти детей, женщины, у которой есть ребенок с редким заболеванием, смогут выходить на пенсию в 50 лет. На выбор таким же правом может воспользоваться и мужчина, но ему придется работать до 55 лет;

ежегодную индексацию пенсий будут проводить 1 марта.

Кроме того, стипендии детям-сиротам установят повышение на уровне 150% прожиточного минимума. Общий размер пенсии будет на уровне 3 тыс. грн.

Во время осовременивания на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Однако при этом повышать будут только расчетный размер. То есть без учета надбавок за сверхстаж, доплат для отдельных категорий и т.д. Новшество не коснется:

тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной;

те, кто сейчас получает максимальную пенсию.

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