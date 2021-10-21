Компенсации по уходу за членами семьи назначат по новым правилам: Кабмин внес изменения
В Украине пересмотрели механизм назначения и выплаты компенсации по уходу за нетрудоспособными членами семьи. В числе новшеств – расширение оснований, когда такая компенсация не предоставляется, сокращение перечня документов для ее получения и определение условий для прекращения выплат.
Соответствующий проект постановления Кабмин принял в среду, 20 октября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработали в Министерстве социальной политики. Цель – чтобы усовершенствовать действующий порядок, который внедрили в Украине в конце 2020 года.
В частности, изменениями предусмотрено:
определить ответственными за назначение и выплату компенсации по уходу органы местного самоуправления (сельские, поселковые и местные советы);
расширить перечень оснований, когда компенсация не назначается (например, если само лицо, за которым осуществляется уход, уже получает государственную помощь по уходу, а также если физлицо предоставляет такие услуги на профессиональной основе и без регистрации ФЛП);
прекращать выплату компенсации, если лицо, предоставляющее услуги по уходу на непрофессиональной основе, пребывает за пределами Украины более 30 дней;
сократить перечень документов, необходимых для получения компенсации (больше не надо будет подавать информацию, которая доступна в государственных реестрах).
Напомним, в сентябре прошлого года Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе. Документ предусматривает, что государство будет доплачивать украинцам, которые содержат и присматривают за своими нетрудоспособными членами семьи, а именно:
лицами с инвалидностью I группы;
детьми с инвалидностью; гражданами пожилого возраста с когнитивными нарушениями;
неизлечимо больными, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и не способны к самообслуживанию;
детьми, не относящимися к детям с инвалидностью, но страдающими тяжелыми заболеваниями.
Важным является именно совместное проживание лица, которое осуществляет уход, и того, кто нуждается в помощи. Они также должны быть связаны общим бытом и иметь взаимные права и обязанности.
На получение компенсации могут рассчитывать:
муж/жена, даже если официально не состоят в браке;
дети до 18 лет, а также дети, которые учатся на дневной форме обучения в ВУЗах до достижения 23 лет и не имеющие собственных семей.
Размер компенсации определяется как разница между прожиточным минимумом, установленным на 1 января года, в котором предоставляются социальные услуги, и среднемесячным совокупным доходом лица, предоставляющего эти услуги (за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления). Если официально доход подтвердить нельзя, в учет берется минимальная зарплата.
Для получения компенсации необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты населения и подать два заявления – о согласии предоставлять социальные услуги и о согласии их получать, а также предоставить такие документы:
декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) по форме, утвержденной Минсоцполитики. В декларации также указывается информация о составе семьи заявителя;
копию свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении социальных услуг по уходу ребенку);
копию справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;
заключение врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) о том, что пожилой человек вследствие когнитивных нарушений нуждается в стороннем уходе. Форма такой справки утверждена Минздравом;
заключение ВКК о необходимости в уходе за неизлечимо больными лицами, которые вследствие нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;
копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
справка о тяжелом заболевании ребенка в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Кабмина № 1161.
Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно. Для продолжения выплаты компенсации на следующий срок некоторые документы придется обновить. В частности, заявление и декларацию о доходах и имущественном состоянии, а в некоторых случаях и медицинские документы.
Выплата компенсации прекращается в случае:
изменения места жительства лица, которому предоставляются социальные услуги, или лица, предоставляющего эти услуги;
пребывания лица, которому предоставляются социальные услуги, на полном государственном обеспечении или получения социальных услуг стационарного ухода, паллиативного ухода в условиях стационара за плату.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые не хотят или не могут ухаживать за своими пожилыми родителями и прибегают к услугам государственных интернатов для престарелых, будут обязаны компенсировать все затраты таких учреждений. В противном случае такие граждане лишатся права на наследство.