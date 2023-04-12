Украинцам для вступления в ЕС изменят налоги: больше не получится получать зарплаты в конвертах

Украинскую сферу обложения в Еврокомиссии оценили на двойку (средний уровень подготовки). Чтобы стать членом ЕС, украинцам придется отказаться от зарплат в конвертах и изменить некоторые налоги.

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Об этом говорится в отчете Европейской Комиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе. Отчет есть в распоряжении OBOZREVATEL. Согласно документу:

НДС соответствует нормам (ставка в 20% соответствует согласованной в ЕС);

нужно улучшить электронный режим перемещения товаров;

нет правила по налогу на выход из юрисдикции,

не введено общее правило противодействия злоупотреблениям.

В целом из значительных проблем, которые невозможно мгновенно преодолеть – злоупотребление. Налоговики принимают участие в схемах, а бизнес простые украинцы уклоняются от уплаты налогов. Стать полноценным членом ЕС при наличии десятков схем по уклонению от налогообложения будет невозможно. Украинцы должны привыкнуть, что уплата налогов – конституционная обязанность каждого гражданина.

Еще хуже ситуация в сфере соцполитики и занятости. ЕС оценили нашу подготовку на единицу (начальный уровень). Есть проблемы с техникой безопасности на работе, большая проблема с неофициальным трудоустройством ( что связано с уклонением от налогов). Следует изменить законодательство, что обеспечит гендерное равенство, усовершенствовать систему трудовых проверок.

Фактически необходимо:

начать эффективно проверять, работают ли украинцы официально;

снизить уровень теневой занятости;

обеспечить равенство прав женщин и мужчин.

Также есть проблемы со свободным перемещением работников. Украина демонстрирует начальный уровень подготовки в сфере свободного перемещения работников (это "единица"). Украинским работодателям нужно создать такие условия, чтобы в будущем они могли легко нанять работника из любой страны ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что в целом украинские предприятия не намерены кардинально менять количество своих сотрудников, тех, кто все же готовится нанять новых, почти вдвое меньше, чем тех, кто будет проводить увольнения. Так, 13% сообщили о планах провести сокращение штата, 7% – расширить его.

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