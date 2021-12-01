Украинцам пересчитали пенсии и налоги: как и для кого изменятся суммы

С 1 декабря в Украине на 500 грн повысится минимальная зарплата (до 6 500 грн), часть пенсий вырастет на 400 грн, а минимальный размер соцвзноса с зарплаты увеличится на 110 грн. Такие перерасчеты коснутся многих граждан Украины, однако все равно не позволят компенсировать инфляцию. В целом, реальный уровень доходов останется на прежнем уровне.

О том, как и для кого пересчитают социальные стандарты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Гарантии для пенсионеров старше 75 лет

Примерно 890 тыс. пенсионеров возрастом от 75 до 80 лет получат прибавку в размере около 400 грн. Такое повышение предусмотрено программой индексации доходов и не связано ни с повышением прожиточного минимума, ни с перерасчетом минимальной зарплаты.

Повышение минимальной и максимальной пенсий

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Минимальная пенсия в Украине не может быть меньше, чем прожиточный минимум для нетрудоспособных. Его увеличили с 1 854 до 1 934 грн. То есть, минимум столько же теперь будут получать все украинцы на заслуженном отдыхе.

Эта цифра не покрывает даже расходы на самые необходимы продукты и товары первой необходимости. Ежемесячно Минсоц считает стоимость "продуктовой корзины", которая включает самые минимальные расходы. И согласно этим данным, уже сейчас украинский пенсионер не может выжить на сумму, ниже 3 708 грн. Это черта бедности. В Украине же более миллиона пенсионеров не получат даже 3 000 грн.

Максимальная пенсия (составляет 10 минимальных) увеличится с 18 540 до 19 340 грн. Но на такую цифру могут рассчитывать только те, кто официально получал зарплату, размер которой в семь раз выше средней.

Отметим, еще в мае премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство "работает над утверждением справедливого прожиточного минимума". Однако в результате ни в 2021-м, ни в 2022-м (согласно проекту госбюджета) рассчитывать на существенный рост прожиточного минимума не приходится.

Пересчитают гарантированную выплату

По закону украинцы, которые достигли 65-летия и выполнили норму по трудовому стажу, имеют право на пенсию в размере 40% от минималки. С 1 декабря эту сумму увеличат с 2 400 до 2 600 грн.

Стоит отметить, что даже выполнив требования по стажу, выплата будет меньше фактического уровня прожиточного минимума.

В Украине от размера прожиточного минимума зависит налог для "единщиков" первой группы. А от минимальной зарплаты – налог для "единщиков" второй группы.

Как пересчитают социальный взнос:

минимальный размер – с 1 320 до 1 430 грн;

максимальный размер – с 19 800 до 21 450 грн.

К минимальной зарплате и прожиточному минимуму также привязаны и налоги для физлиц-предпринимателей на единой группе.

Для "единщиков" первой группы – с 260 до 268 грн. Для "единщиков" второй группы – с 1200 до 1430 грн.

От прожиточного минимума зависит и размер субсидии. Если он растет, а доход не меняется, увеличится и размер выплаты. Кроме того, в размере четырех прожиточных минимумов ограничена и максимальная сумма пособия по безработице – с декабря она увеличится с 9 396 до 9 924 грн.

Как рассказал OBOZREVATEL бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, рост выплат будет очень несущественным по сравнению с общим ростом цен в стране в годовом измерении. Мол, все повышения съест инфляция.

"В этом году прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан должны в общем поднять на 165 грн. – говорит Рева. – На следующий год заложили рост на уровне 159 грн. Притом, что цены за 2021-й выросли на 30%. Это просто катастрофа с точки зрения доходов людей. На фоне той инфляции, которая есть, люди становятся беднее. На них просто махнули рукой".

По словам Ревы, для того, чтобы показатель прожиточного минимума начал приходить в соответствие с реальными минимальными расходами, нужно его для начала правильно рассчитать. Но прошлую методику расчета прожиточного минимума отменил суд, а новой, за более чем 2 года, так и не приняли.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен: чтобы расчетный прожиточным минимум сравнялся с фактическим, необходимо "отвязать" от него все, что не относится к минимальным социальным стандартам. По его словам, сейчас к прожиточному минимуму привязано много лишних показателей, которые и делают его увеличение чересчур дорогим для бюджета.

"На прожиточном минимуме сейчас "висят" зарплаты определенных категорий госслужащих, судей, к прожиточному минимуму привязаны штрафы, пени, судебные сборы. Все это нужно "оторвать", оставить только те вещи, которые обеспечивают единый доход украинца в течение месяца. То есть, нельзя отвязать от "минимума" помощь по безработице, вопросы социальных выплат, помощь на детей, помощь по инвалидности. И в связи с этим прожиточный минимум должен быть поднят минимум в два раза", – рассказывает он.

Как разъясняет Пендзин, рост прожиточного минимума, согласно Бюджетному кодексу, зависит от индекса инфляции, который закладывают в процессе формирования бюджета. В бюджете-2021 инфляцию заложили на уровне 7,2%. Реальная же инфляция на сегодня уже достигает 11%. Соответственно, рост прожиточного минимума даже не перекроет рост цен, а значит упадет паритет покупательной способности.