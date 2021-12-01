Украинцам пересчитали пенсии и налоги: как и для кого изменятся суммы

Александр Литвин
Личные финансы
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В Украине опять пересчитают соцстандарты

С 1 декабря в Украине на 500 грн повысится минимальная зарплата (до 6 500 грн), часть пенсий вырастет на 400 грн, а минимальный размер соцвзноса с зарплаты увеличится на 110 грн. Такие перерасчеты коснутся многих граждан Украины, однако все равно не позволят компенсировать инфляцию. В целом, реальный уровень доходов останется на прежнем уровне.

О том, как и для кого пересчитают социальные стандарты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кому и как пересчитают пенсии?

  • Гарантии для пенсионеров старше 75 лет

Примерно 890 тыс. пенсионеров возрастом от 75 до 80 лет получат прибавку в размере около 400 грн. Такое повышение предусмотрено программой индексации доходов и не связано ни с повышением прожиточного минимума, ни с перерасчетом минимальной зарплаты.

  • Повышение минимальной и максимальной пенсий

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Минимальная пенсия в Украине не может быть меньше, чем прожиточный минимум для нетрудоспособных. Его увеличили с 1 854 до 1 934 грн. То есть, минимум столько же теперь будут получать все украинцы на заслуженном отдыхе.

Эта цифра не покрывает даже расходы на самые необходимы продукты и товары первой необходимости. Ежемесячно Минсоц считает стоимость "продуктовой корзины", которая включает самые минимальные расходы. И согласно этим данным, уже сейчас украинский пенсионер не может выжить на сумму, ниже 3 708 грн. Это черта бедности. В Украине же более миллиона пенсионеров не получат даже 3 000 грн.

Каким должен быть прожиточный минимум

Максимальная пенсия (составляет 10 минимальных) увеличится с 18 540 до 19 340 грн. Но на такую цифру могут рассчитывать только те, кто официально получал зарплату, размер которой в семь раз выше средней.

Отметим, еще в мае премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство "работает над утверждением справедливого прожиточного минимума". Однако в результате ни в 2021-м, ни в 2022-м (согласно проекту госбюджета) рассчитывать на существенный рост прожиточного минимума не приходится.

  • Пересчитают гарантированную выплату

По закону украинцы, которые достигли 65-летия и выполнили норму по трудовому стажу, имеют право на пенсию в размере 40% от минималки. С 1 декабря эту сумму увеличат с 2 400 до 2 600 грн.

Стоит отметить, что даже выполнив требования по стажу, выплата будет меньше фактического уровня прожиточного минимума.

В Украине пересчитают пенсии.
Как пересчитают налоги, субсидии и помощь для безработных?

В Украине от размера прожиточного минимума зависит налог для "единщиков" первой группы. А от минимальной зарплаты – налог для "единщиков" второй группы.

Как пересчитают социальный взнос:

  • минимальный размер – с 1 320 до 1 430 грн;

  • максимальный размер – с 19 800 до 21 450 грн.

К минимальной зарплате и прожиточному минимуму также привязаны и налоги для физлиц-предпринимателей на единой группе.

Для "единщиков" первой группы – с 260 до 268 грн. Для "единщиков" второй группы – с 1200 до 1430 грн.

От прожиточного минимума зависит и размер субсидии. Если он растет, а доход не меняется, увеличится и размер выплаты. Кроме того, в размере четырех прожиточных минимумов ограничена и максимальная сумма пособия по безработице – с декабря она увеличится с 9 396 до 9 924 грн.

Суммы налогов тоже немного изменятся.
Рост выплат не покроет даже рост цен

Как рассказал OBOZREVATEL бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, рост выплат будет очень несущественным по сравнению с общим ростом цен в стране в годовом измерении. Мол, все повышения съест инфляция.

"В этом году прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан должны в общем поднять на 165 грн. – говорит Рева. – На следующий год заложили рост на уровне 159 грн. Притом, что цены за 2021-й выросли на 30%. Это просто катастрофа с точки зрения доходов людей. На фоне той инфляции, которая есть, люди становятся беднее. На них просто махнули рукой".

По словам Ревы, для того, чтобы показатель прожиточного минимума начал приходить в соответствие с реальными минимальными расходами, нужно его для начала правильно рассчитать. Но прошлую методику расчета прожиточного минимума отменил суд, а новой, за более чем 2 года, так и не приняли.

Цены на продукты питания не перестают расти

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен: чтобы расчетный прожиточным минимум сравнялся с фактическим, необходимо "отвязать" от него все, что не относится к минимальным социальным стандартам. По его словам, сейчас к прожиточному минимуму привязано много лишних показателей, которые и делают его увеличение чересчур дорогим для бюджета.

"На прожиточном минимуме сейчас "висят" зарплаты определенных категорий госслужащих, судей, к прожиточному минимуму привязаны штрафы, пени, судебные сборы. Все это нужно "оторвать", оставить только те вещи, которые обеспечивают единый доход украинца в течение месяца. То есть, нельзя отвязать от "минимума" помощь по безработице, вопросы социальных выплат, помощь на детей, помощь по инвалидности. И в связи с этим прожиточный минимум должен быть поднят минимум в два раза", – рассказывает он.

Как разъясняет Пендзин, рост прожиточного минимума, согласно Бюджетному кодексу, зависит от индекса инфляции, который закладывают в процессе формирования бюджета. В бюджете-2021 инфляцию заложили на уровне 7,2%. Реальная же инфляция на сегодня уже достигает 11%. Соответственно, рост прожиточного минимума даже не перекроет рост цен, а значит упадет паритет покупательной способности.

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