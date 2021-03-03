Украинцам через день начнут выдавать повышенные пенсии: кому прибавили 1000 грн

Украинцам с 4 марта начнут выплачивать повышенные пенсии. Размер надбавки составит около 11%, однако коснется он не всех. В среднем украинцы получат по 308 грн.

О том, кому и как пересчитают, читайте в материале OBOZREVATEL.

Около 3,1 млн украинцев вообще не получат повышения. Это те граждане, которые по формуле не заработали на минимальную выплату и у которых не хватает стажа (для женщин должно быть от 30 лет, для мужчин – от 35 лет).

Остальные получат примерно 11% от расчетного размера выплаты. К примеру, если размер "чистой" пенсии составляет 5 тыс. грн, то вы можете рассчитывать на прибавку в размере 550 грн.

Если же расчетный размер пенсии составляет всего 1500 грн (была низкая зарплата), то прибавки вообще не будет: и до и после индексации выплата для такого пенсионера составит 1769 грн (прожиточный минимум для нетрудоспособных).

Пенсионеры, которые сейчас получают не меньше 9090 грн, после 1 марта могут претендовать на прибавку в размере около 1000 грн.

Чтобы оценить, на какую прибавку вы можете рассчитывать, нужно "чистую" пенсию умножить на 1,11. "Чистый" размер считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

Сейчас украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, говорят в Минсоцполитики. Постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тыс. грн сейчас можно получать около 2,87 тыс. грн, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тыс. грн.

"Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", – отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

И это еще относительно позитивный прогноз. Премьер-министр Денис Шмыгаль вовсе считает, что через 15 лет украинцы (если ничего не изменить) вообще не будут получать пенсии. Причина все та же – демографическая ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.