Украинцам будут платить по две пенсии: в "Слуге" назвали сроки

В Украине в 2021 году начнут новую пенсионную реформу, которая позволит в будущем выплачивать по две пенсии. Уже с 2023-го с украинцев будут собирать взносы с специальный фонд.

Об этом изданию UBR.ua рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Дополнительно платить взносы не придется, перераспределят уже действующие налоги.

"По предложению премьер-министра найдены компенсаторы для накоплений. Это – 2% от НДФЛ (подоходный налог) и 2% – от ЕСВ (Единый социальный взнос), и для того, чтобы уменьшить эти расходы, нужен бюджет 2023 года. Он будет немного "перемонтирован" на эти проценты, которые пойдут в собственность людям, которым будут созданы накопления", – сказала Третьякова.

Глава парламентского комитета заявила, что для полноценного запуска пенсионной системы второго уровня, которая предполагает накопление "второй пенсии" помимо выплачиваемой государством, необходим подготовительный период. По ее словам, он требует создания необходимой законодательной базы под реформу и инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 3,5 тыс. грн.