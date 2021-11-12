Украинца оштрафовали на 17 тысяч за то, что ходил по улице без документов

В Сумской области суд обязал украинца заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина – он находился на улице без подтверждающих личность документов. Еще 454 грн он должен уплатить в качестве судебного сбора.

По информации юридической компании "Дорожный адвокат", к мужчине на улице подошли полицейские и попросили предъявить документы. Их у него не оказалось, поэтому правоохранители выписали протокол и направили его в суд.

Судья же указал, что согласно постановлению Кабмина, до 31 декабря 2021 года на всей территории Украины действуют карантинные ограничения. Согласно им, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, запрещается.

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Поэтому мужчину признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – нарушение правил карантина людей. В качестве наказания его обязали заплатить 17 тыс. грн штрафа и еще 454 грн в качестве судебного сбора.

Во всех районах Киева усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений в условиях "красной зоны". Для этого увеличат число групп, которые занимаются такими проверками.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Такое решение было принято 11 ноября на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В КГГА напомнили, что за нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по статье 44-3 КУоАП. Виновным грозит штраф: для граждан – от 17 до 34 тыс. грн, а для должностных лиц – от 34 до 170 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Винницкой области в течение трех дней подряд зафиксировано превышение двух показателей эпидемиологической опасности по COVID-19. В связи с этим регион может стать следующим в списке "красных" областей, где действуют самые строгие карантинные меры.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 11 ноября коэффициент выявления новых случаев коронавирусной инфекции и уровень госпитализации в Винницкой области превышает допустимый порог в течение трех дней. А как известно, для перевода региона в "красную" зону карантина как минимум два показателя эпидемиологической опасности должны быть превышены в течение трех дней.