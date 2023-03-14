Украинскую монету продают за 333 тыс. грн: почему такая цена

Украинскую памятную монету "25 лет Независимости Украины" продают за 333 333 грн (около 9 тыс. долларов). Она выполнена из золота – масса драгоценного металла в чистоте составляет 62,2 грамма.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, монета находится в банковском состоянии.

Имеет ли она дефекты, автор объявления не указывает. Как и поддавалась ли реставрации.

"25 лет независимости, золото 62,2 грамма. Банковское состояние", – говорится в объявлении.

Продается монета в специальном футляре. В комплекте идет сертификат с информацией о ней.

Что известно о монете

Монета "25 лет Независимости Украины" посвящена восстановлению украинской государственности в новейший период истории. Она была выпущена августе 2016 года.

Тираж монеты – 400 единиц. Номинал – 250 грн.

Как сообщает НБУ, масса драгоценного металла в чистоте составляет 62,2 грамма. Гурт – гладкий с углубленной надписью. Диаметр – 42 мм.

Что изображено на монете

На аверсе монеты (лицевой стороне) на матовом фоне размещена надпись "Украина". А кроме того:

номинал;

в центре, на зеркальном фоне, в кругу из стилизованного растительного орнамента, малый Государственный Герб Украины;

год чеканки.

На реверсе монеты (обратной стороне) на фоне стилизованного букета изображена карта Украины с сине-желтым флагом. А также надписи:

"25 лет" (над картой);

"Независимости Украины" (на карте).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии запустили в оборот монету в 2 евро, посвященную Украине. На ее реверсе (обратной стороне) изображен силуэт женщины, держащей в руке голубя, а также надпись "Slava Ukraini". Дизайн монеты разработала Дарья Титова – молодая украинская беженка, обучающаяся в Эстонской академии искусств.

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