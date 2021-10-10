Украинского газа хватит на весь отопительный сезон: можно ли не повышать цены

Цены на природный газ, добываемый в Украине, не должны привязываться к спекулятивным рыночным ценам. Такого газа в Украине достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности населения в течение отопительного сезона.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. "Газ, добытый в Украине, не должен стоить столько, сколько сейчас стоят ожидания наличия на свободном рынке излишков газа в декабре", – заметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По его словам, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда "газ, добытый где-то на Полтавщине, в Днепропетровской или Львовской области приравнивается в цене к спекулятивным котировкам".

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Рябцев заверил: газа собственной добычи в Украине достаточно. В подтверждение своих слов он привел некоторые цифры.

"На протяжении отопительного сезона население и теплокоммунэнерго потребляют около 11-12 миллиардов кубометров газа в год. Ежегодная внутренняя добыча в Украине составляет около 20 млрд кубометров в год. Сейчас в подземных газовых хранилищах хранится по меньшей мере 5 млрд кубометров, доступных для НАК "Нафтогаз Украины", – сообщил эксперт.

Таким образом, "если разделить эти 20 млрд пополам и добавить 5 млрд, будет примерно 15 млрд кубометров, а потребляется около 12 млрд", – заметил Рябцев.

"Если господин Шмыгаль сдержит свое обещание о том, что прежде всего ресурсы газа, которые добываются в Украине, будут направлены на потребление украинцами, тогда газа хватит. Если обещания не будут исполнены, тогда как в середине 1990-х мы будем греться друг о друга" , – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что отопительный сезон в этом году может начаться позже, чем обычно. В качестве причины он назвал недостаток средств у органов местного самоуправления.