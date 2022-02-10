Украинским пенсионерам пересчитают выплаты: сколько они будут получать

В Украине в октябре 2022 года должно произойти масштабное повышение пенсий. Оно коснется людей в возрасте 70+ лет, и получать они будут не менее 3 тыс. грн.

Об этом в эфире канала "Дом" сообщила министр соцполитики Марина Лазебная. При этом она подчеркнула: соответствующее решение уже принято.

Кроме того, министр сообщила: эта категория пенсионеров начнет получать и доплату. Ее размер составит 300 грн.

"Минимальная пенсия в стране для этих людей не будет меньше 3 тыс. грн. Мы хотим зафиксировать эту сумму как минимальную пенсионную выплату с октября 2022 года", – сказала Лазебная.

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Также она анонсировала индексацию "возрастных добавок". Произойти она должна уже в марте 2022 года. В частности, пенсионеры, старше 80 лет каждый месяц начнут получать надбавку в 570 грн – вместо текущих 500 грн.

Как узнать размер своей пенсии после мартовской индексации

В то же время уже с 1 марта в Украине будет проведена масштабная индексация пенсий. Она коснется 5,9 млн человек. Минимальный размер увеличения составит 100 грн., а средний – 550 грн.

Чтобы узнать свой размер пенсии, необходимо узнать расчетный размер выплаты. Точно подсчитать его может только Пенсионный фонд, однако многие пенсионеры знают ключевые показатели: свой стаж, коэффициент заработка. Этого уже достаточно.

У большинства пенсионеров пенсия рассчитана с учетом средней по стране зарплаты в 5426,6 грн. Допустим, у вас есть 28 лет стажа и зарплата была в два раза выше средней (коэффициент 2,0). В таком случае расчетный размер пенсии составляет 3 038,8 грн.

Именно эту цифру и повысят на 14% – на 425,4 грн до 3 464,2 грн. Допустим, что вы женщина и у вас есть 35 лет стажа, коэффициент заработка составляет 2,0. В таком случае расчетный размер выплаты составляет 3 798,6 грн. Однако "на руки" вы получаете 3 895,3 грн (96,7 грн доплачивают за стаж).

И повышать будут не всю пенсию (3 895,3 грн), а только ее расчетный размер (3798,6 грн). Прибавка составит 531,8 грн. Еще один случай. Если вы получали зарплату, размер который равен средней, имеете 30 лет стажа, то расчетная пенсия составляет 1 627,9 грн, но "на руки" вы получаете 1934 грн – прожиточный минимум для нетрудоспособного.

После индексации расчетного размера пенсии ее размер составит всего лишь 1 855,8 грн, то есть ее размер будет меньше фактического, поэтому пересматривать выплату не будут.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.