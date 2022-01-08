Украинским безработным раздадут по 100 тыс. грн на бизнес: условия

В Украине в 2022-м потратят 100 млн грн на помощь безработным на открытие собственного дела. Ее размер составит до 15 минималок (97,5 тыс. грн). При условии максимальной выплаты ее смогут получить около 1 тыс. человек.

Деньги смогут получить те украинцы, которые официально считаются безработными и не имеют других доходов, говорится в сообщении Минсоцполитики. Деньги можно будет потратить на:

покупку оборудования для открытия собственного бизнеса;

покупку материалов для собственного бизнеса.

Деньги нужно будет вернуть через три года. Однако не всю сумму, от нее отнимут уплаченные за три года налоги. А если трудоустроить двух человек, которых направит Центр занятости, то средства вовсе можно не вовзвращать.

Видео дня

Средства раздадут не всем желающим. Нужно прийти в Центр занятости со своим бизнес-планом. Его обещают помочь разработать сотрудники того же центра. Также есть следующие условия:

деньги не дадут тем, у кого есть судимость;

тем, кто не составит бизнес-план.

"Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-плане будущего дела", – говорится в сообщении.

Отметим, всего в Украине в третьем квартале 2022-го было 1,6 млн безработных. Среди них официально зарегистрировались в качестве безработных всего 261 тыс. человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самый высокий спрос наблюдается на рабочих перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли и транспорта. По профессиональным группам наибольшим спросом у работодателей пользуются, прежде всего, квалифицированные рабочие с инструментом (23% вакансий) и рабочие по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин (18%).