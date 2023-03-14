Украинским беженцам придется отчитаться о заграничных доходах: назван дедлайн

Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. А уплатить все налоговые обязательства, согласно этой декларации, нужно до 1 августа.

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Об этом сообщила экс-глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп Нина Южанина ("Европейская Солидарность"). Заполнять декларацию должны украинцы, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей. Они могут отправить декларацию дистанционно:

почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации;

в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте налоговой, но для этого необходимо иметь электронный ключ.

"К сожалению, в отличие от ФЛП (физлиц-предпринимателей. – Ред.), предоставление декларации для граждан в Дії не реализовано, хотя для наших беженцев эта опция точно была бы востребована", — отметила Южанина.

Если же украинцы уже заплатили налоги за свои доходы за границей, то для их зачисления нужно получить подтверждающие документы. Это справка о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения.

Документы обязательно нужно легализовать в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в стране, где получался такой доход. Если необходимые бумаги отсутствуют, плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным".

В случае несвоевременной подачи декларации беженцам грозят штрафы в размере 340 грн. Также применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 тысяч грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в марте 2023 года изменились правила для украинских беженцев. В частности, введена плата за проживание, а также ограничение соцвыплат в случае выезда украинцев из Польши.

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