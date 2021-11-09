Украинский бизнес нашел замену дорогому газу: цены на пеллеты взлетели

Цены на пеллеты в Украине выросли вдвое в 2021-м – с 3,2 тыс. грн до 6-7 тыс. грн. Дело в том, что украинский бизнес все чаще стал выбирать именно твердотопливные котлы вместо газа, больше стали использовать брикетов, щепы. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее предлагал производителям тепла вместо газа использовать пеллеты.

Населению переходить на пеллетные котлы эксперты не советуют, говорится в материале Delo.ua. По словам менеджера по продажам в магазине отопительной техники Boiler shop Николая, с нынешней ценой газа для населения это просто нерационально.

"Но на будущее можно просчитать с учетом инвестиций в сам котел. Переходить на твердое топливо целесообразно в том случае, если разница между отоплением газом и пеллетами будет минимум 20%", – объясняет специалист.

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Кстати, рекомендуется устанавливать пеллетные котлы весной или летом, но никак не осенью. Дело в том, что в осенний период украинцы могут ждать котлы по 3 месяца.

"Очень много юрлиц сейчас перешли на твердотопливные котлы. Они покупают большие объемы, по 200-300 т на сезон. Из-за этого многие производители сейчас невероятно завышают цены. Я слышал, как одному предприятию в сфере туризма пришлось закупить пеллеты по цене 10 тыс. грн за тонну", – рассказывает эксперт.

К тому же если устанавливать пеллетные котлы, то придется выложить немалую сумму. Еще весной подорожала сталь, а это послужило причиной для роста цен на котлы – на 30-40%.

Как говорят специалисты, производство пеллетов в нашем государстве не настолько масштабное, что им можно было бы полностью компенсировать газ. Но все же конкурентоспособность такого вида топлива выросла, основная причина – подорожание газа. Эксперты уже сейчас говорят о дефиците сырья в Украине.

Евгений из пригорода Киева установил систему отопления гранулами еще 4 года назад. Он говорит, что перешел на пеллеты, так как он ощущал независимость от поставщиков газа. За установку системы украинец заплатил тогда 10 тыс. евро (300 тыс. грн). Но спустя 4 года речь может сейчас идти о других суммах.

"С газом видите, что происходит, а мне все равно. Я в сентябре купил пеллет на весь сезон, и для меня вопрос отопления на эту зиму закрыт", – сказал Евгений.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине в парламенте приняли закон, который позволит при учете использованного газа перейти с кубометров на кВт*час. Тогда украинцам придется платить не за объем голубого топлива, а за полученные единицы энергии.

Для перехода украинцам также можно приобрести новый счетчик, цена которого достигает 20-25 тыс. грн. Второй вариант – использовать систему перерасчета кубов в кВт*час.