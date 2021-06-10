Украинских заробитчан зовут на работу в Чехию: кому заплатят 90 тыс. в месяц
В Чехии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. Чаще всего заработок предлагают на несколько месяцев, а спросом пользуются электрики, сварщики и водители. Размер зарплаты доходит до 90 тыс. грн.
Это следует из данных статики кадрового портала work.ua. К примеру, сварщику (MIG, MAG, TIG) в Чехи готовы заплатить от 80 до 90 тыс. грн. Пожелания к кандидату:
Виза или паспорт ЕС
возраст: от 22 до 60 лет
опыт работы сварщиком от 3-х лет
работа полуавтоматической сваркой (опыт от двух лет)
обязательное наличие аттестации (сертификат или диплом сварщика)
Электрик в Чехии может зарабатывать 75-85 тыс. грн. На работу берут украинцев возрастом до 55 лет. Среди требований:
опыт работы от 2 лет;
допуск не ниже 3-го.
загранпаспорт.
Водитель категории СЕ в Чехии может зарабатывать до 73 тыс. "Все процессы соответствуют действующим трудовым, санитарно-гигиеническим, безопасным и экологическим нормам, которые определены законодательством Чешской Республики и ЕС", – говорится в объявлении.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко увеличится опасность распространения COVID-19.
В Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев.