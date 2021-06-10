Украинских заробитчан зовут на работу в Чехию: кому заплатят 90 тыс. в месяц

В Чехии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. Чаще всего заработок предлагают на несколько месяцев, а спросом пользуются электрики, сварщики и водители. Размер зарплаты доходит до 90 тыс. грн.

Это следует из данных статики кадрового портала work.ua. К примеру, сварщику (MIG, MAG, TIG) в Чехи готовы заплатить от 80 до 90 тыс. грн. Пожелания к кандидату:

Виза или паспорт ЕС

возраст: от 22 до 60 лет

опыт работы сварщиком от 3-х лет

работа полуавтоматической сваркой (опыт от двух лет)

обязательное наличие аттестации (сертификат или диплом сварщика)

Электрик в Чехии может зарабатывать 75-85 тыс. грн. На работу берут украинцев возрастом до 55 лет. Среди требований:

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опыт работы от 2 лет;

допуск не ниже 3-го.

загранпаспорт.

Водитель категории СЕ в Чехии может зарабатывать до 73 тыс. "Все процессы соответствуют действующим трудовым, санитарно-гигиеническим, безопасным и экологическим нормам, которые определены законодательством Чешской Республики и ЕС", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL: