Украинских заробитчан ждут проблемы с визами в Польше: число вакансий при этом взлетело

В Польше за последний квартал количество вакансий взлетело на треть. При этом уже в октябре заканчивается контракт с визовым оператором, после чего большинство украинцев не сможет получать рабочие визы.

Согласно данным официальной польской статистики, число вакансий во втором квартале 2021-го увеличилось на 29,6%. Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал UBR.ua, что в Польше спрос на работников из Украины значительно увеличится.

"Уже более трех месяцев продолжаются разбирательства вокруг тендера по выбору визового оператора. Насколько я знаю, контракт действующего визового центра заканчивается в октябре. Куда украинцы будут нести документы – непонятно", – добавил эксперт.

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Отметим, украинские водители, семейные врачи и сварщики в Польше могут зарабатывать около 78 тыс. грн. Компании открыли сотни вакансий и предлагают помочь с переездом для желающих стать заробитчанами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц.