Украинских заробитчан заманивают в Германию: что предлагают

Германия разрабатывает новые правила трудоустройство для украинских заробитчан. Главная задача – привлечь как можно больше сезонных рабочих.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Самые популярные в Германии вакансии для украинцев: сиделки; плиточники; сантехники; электрики; упаковщики.

Но на эти специальности не может претендовать кто угодно. Для того, чтобы получить любую работу в Германии, нужно подтвердить свою квалификацию соответствующим дипломом. К примеру, с дипломом инженера-электрика можно работать электромонтером, но вот пекарем – уже нельзя. Кроме того, диплом должен быть признан немецкой стороной.

"Украинский специалист, имеющий диплом о среднем или высшем образовании, должен доказать, что его специальность совпадает с такой же немецкой, – говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. – Для этого во многих случаях нужно доучиваться и сдавать дополнительные экзамены. Это сложно, и сделать это могут далеко не все украинцы".

Второй обязательный момент – знание немецкого языка. Это правило действует даже для рабочих профессий. Причем для многих направлений знания нужно подтвердить соответствующим сертификатом, рассказывает куратор проекта "Осведомлен и готов к Германии" МБФ "Каритас Украины" Ирина Маевская:

"В зависимости от профессии, есть разные требования к уровню знания языка, например, для рабочих профессий – B1-B2, а для таких, как врач, учитель, преподаватель – С1-С2. Если человек устраивается врачом, кроме общего знания языка, подтвержденного сертификатом, он должен еще подтвердить знания немецкого языка в сфере медицины. Для учителя во многих федеративных землях кроме государственного, нужно знать еще два иностранных языка".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "заробитчане" перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за 2020 год. Фактически переводы от тех, кто находится за границей, являются одним из основных источников поступления валюты в страну.