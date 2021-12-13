Украинские контрабандисты переходят через 2-километровую гору, чтобы переправить сигареты в Румынию

Закарпатские контрабандисты незаконно доставляют сигареты в Румынию, переходя через гору Менчул (1 998 метров высоты). За 1 ходку в тяжелых условиях они получают 100-150 евро. Каждую неделю контрабандисты совершают 3-4 ходки, "зарабатывая" таким образом около 1 200-2 400 евро в месяц.

Видео "рейса" опубликовал у себя в Telegram журналист Виталий Глагола. Он утверждает, что запись ему на условиях анонимности лично передал один их контрабандистов.

"Мне удалось получить эксклюзивное видео прохода через Карпаты в Румынию закарпатских "сигаретных контрабандистов". Видео снято 12 декабря. Его мне анонимно предоставил один из таких контрабандистов", – говорит журналист.

На записи контрабандисты-мужчины несут большие коробки с сигаретами через гору – вероятно, Менчул. Ее высота – 1 998 метров. Т.е., она всего на 63 метра ниже самой высокой горы Украины – Говерлы (2 061 метр). Гора находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Видео дня

Они ничего не говорят. Гора завалена снегом. Дует сильный ветер.

Судя по наклону горы, контрабандисты на нее взбираются. Предположительно, их трое:

один с трудом забрасывает на плечи коробки с сигаретами;

другой сидит на снегу, сложив свои коробки возле себя;

третий снимает происходящее.

По словам Глаголы, начинается маршрут в селе Деловое, находящемся в 190 км от Ужгорода. Далее – переход через Менчул в Румынию и возвращение тем же путем.

"Стартуют контрабандисты из района села Деловое в сторону румынской границы и проходят через гору Менчул. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются обратно таким же путём", – рассказал журналист.

"Заработок" контрабандиста зависит, прежде всего, от его физической формы. А также – частоты совершаемых рейсов.

По словам Глаголы, обычно один человек несет 2 большие коробки с сигаретами. Однако те, кто сильней, несут и три.

Контрабандисты совершают 3-4 рейса в неделю. Их частота зависит от двух факторов:

погодных условий;

физической выносливости.

За свою "работу" они получают 100-150 евро. Т.е., около 1 200-2 400 евро в месяц.

"За один такой "рейс" контрабандист в моде заработать 100-150 евро. Идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются обратно таким же путём. Через неделю могут сделать 3-4 ходки. Все зависит от погодных условий и физической выносливости. Обычно один человек берет два таких ящика набитых сигаретами, как на видео. Кто сильнее и физически крепче – тянет сразу три ящика", – отметил Глагола.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что последний громкий случай контрабанды табака в ЕС был зафиксирован 16 октября. Тогда венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства. Их пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.